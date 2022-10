En la tarde del 1 de septiembre, lluviosa como las que más me gustan, conseguí en la hermosa librería bonaerense El Túnel los dos tomos del Goethe de Emil Ludwig, la biografía más completa y detallada del poeta y sabio alemán, en una edición de 1932 que incluye, impresas en papel cuché, 19 ilustraciones de los dibujos, siluetas, bustos, acuarelas, mascarillas y estatuillas que representan a Johann Wolfgang Goethe en diferentes épocas de su vida (desde los 16 hasta los 80 años) y que inspiraron a Ludwig a escribir esta obra que tiene más de 700 páginas.

Una perspectiva diferente del poeta. Una crónica del lado que probablemente menos se le conoce: la soledad y las necesidades económicas. Ni Johann Peter Eckermann ni Rüdiger Safranski retrataron al hombre desde la perspectiva que aquí adopta Ludwig: un enfoque que atrapa las tensiones y contradicciones constantes: sociabilidad y misantropía, odio y amor por los demás. Un océano de emociones que no solamente lindan en la pasión por lo bello, lo quimérico y lo poético, sino también en la soledad, el tedio, el desprecio y el no saber qué hacer en esta existencia terrenal.

En estas páginas se lo ve más humano que en el relato cliché y, por tanto, más cercano a todos nosotros: con sus pequeñeces y su diletantismo. Ya no el poeta olímpico, casi perfecto, dueño de una vida llena de dones y colmada del favor de todos los que le rodearon, una figura casi divina, estatuaria y siempre beneficiada, sino más bien un ermitaño incomprendido que nunca lo tuvo todo realizado porque se impuso a sí mismo ser eterno buscador de caminos y oficios. Es tal vez aquí, en el Goethe de Ludwig, donde mejor se comprende esta frase que el mismo ministro del ducado de Weimar escribió: Que no puedas llegar es lo que te hace grande.

A diferencia de Safranski, quien da a los lectores la imagen de un vate que parecería precisamente vaticinar el futuro porque se prepara para él de manera prudente, visionaria y siempre a tiempo, Ludwig traza la semblanza de un Goethe que no controla los hilos de su destino, a veces ingenuo y que más bien se siente bamboleado constantemente por las sacudidas de la vida. No es el sensato que se mantiene en el estático equilibro entre el bien y el mal, sino el ser humano que a veces cae y fracasa ante los escollos de la vida. Pero, eso sí, con ansias infinitas de superación personal.

¿Qué significaron Merck, Herder, Meyer, Knebel, Tieck, Wieland, Schiller, Hegel, los Schlegel, los Humboldt, y muchos otros intelectuales, para el alma del poeta? ¿Amigos? Probablemente esa palabra quede reservada para uno o dos solamente. Porque casi todos los sabios de su círculo más próximo se quedaron en las fronteras de una existencia misteriosa, a veces contradictoria y casi siempre impenetrable. ¿Y qué decir del amor...? También es un cliché el relato del Goethe enamoradizo e incorregible donjuán. Pero lo cierto es que, según Ludwig, si bien sí fue lo primero, nunca llegó a ser lo segundo. Tímido, vacilante, siempre fue o el “otro” o el no correspondido. Y al término de sus aventuras idílicas de las que casi siempre terminaba con el corazón roto, salía huyendo del lugar donde se había encendido la hoguera de la pasión. Huyó de Lilí, de Federica, de Carlota Buff, de la señora von Stein... Y al cabo de su vida de enamorado profesional, a los 75 años, huirá también de la señorita Ulrike von Levetzow... (Ahí el origen de la Elegía de Marienbad, uno de los poemas más hermosos jamás escritos).

La naturaleza de Goethe puede explicarse con la teoría de la naturaleza de Kant: atracción y repulsión simultáneas en un solo objeto y ser (“la polaridad original de todos los seres”, en palabras del mismo poeta).

Cuando Schiller lo conoció, pensó que aquel hombre había nacido beneficiado por el destino. Pensó que mientras todos los intelectuales se afanaban y esforzaban casi en vano, aquel hombre tenía asegurados los caminos de una providencia benévola. Sin embargo, como aquí en América dijo Tamayo, las batallas más duras que el hombre libra son probablemente las internas, las que no se ven. Es posible que uno de los mayores dolores con los que tuvo que lidiar fuera el rechazo de la sociedad a su relación con Cristina Vulpius, una joven sencilla pero que le había llenado el corazón como jamás lo había hecho otra mujer. Luego se le murieron sus padres, varios hijos y, en 1805, Schiller, eventos que lo fueron hundiendo en depresiones esporádicas. Pero su naturaleza, la ley goethiana de su mismo ser, lo levantaba como al ave Fénix, pues había descubierto la manera de convertir cada crisis en una nueva fuente de energía.

Desde joven gustaba de la presencia de los niños y de viejo los amó. Les compraba dulces y pastelillos y se solazaba viéndolos hacer sus travesuras en la casa. Conforme pasaba el tiempo, se iba volviendo más ordenado, metódico, rayando su amor a la exactitud en la manía. Sabía que el tiempo final de su vida se acercaba y que debía dejar sus papeles y colecciones en orden.

Goethe envejeció y se fue quedando solo; los viejos amigos estaban ya casi todos muertos, y con los nuevos acaso no trabó relaciones de comprensión. Pero no dejó de ser activo, no dejó vencerse por la melancolía que debe producir el atardecer de la vida: especuló hasta sus últimos días sobre aquellos misterios de la naturaleza que lo habían obsesionado desde joven. En la acción, pues, hallaba el remedio para los males del espíritu. Los últimos autores que leyó, a comienzos de 1832, fueron Plutarco y las entonces dos jóvenes revelaciones literarias de Francia: Balzac y Victor Hugo.

El mayor logro de su vida, creo, fue haber puesto su espíritu en equilibro y, como ya lo dijo Safranski, llegar a ser lo que en verdad fue. Porque, como indica Ludwig en Genio y carácter, “muchos caracteres comienzan en perfecto equilibrio, sufren más tarde alteración a causa del curso de sus experiencias, y acaban en una desarmonía completa”, pero otros, “después de unos años iniciales de inquietud, obscuridad y disensión internas, van ganando claridad y certidumbre a medida que avanzan, de año en año, hasta llegar, al final de su vida, a aquella armonía a que fueron predestinados por la Naturaleza”.

Un articulista del diario holandés Nieuwe Rotterdamsche Courant dijo esto que creo resume también mi impresión tras la lectura de este libro: “A esta obra de Ludwig debo el que la figura de Goethe no se me aparezca ya como un dios mitológico en nebulosa lejanía, sino que lo vuelva a ver como ser humano, más próximo a mí como nunca”.