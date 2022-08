Olivia, una provocación

Olivia podría ser (o quizás es) Bolivia; no por razones patrióticas, sino más bien telúricas. Pero esa es solamente la punta de un ovillo.

En su primera novela, Patiño, autor de libros de cuentos como El dilema del campanero, Supersticiones y La vida era solo una hipótesis; además de la preciosa Coda al Diccionario (una obra difícil de catalogar), trabaja una especie de teatro de múltiples entradas: personajes diversos, personajes fuertes, personajes arquetípicos, personajes inesperados; casi todos tipas y tipos a su manera entrañables y que el lector quisiera conocer en persona. Cada lector tendrá sus preferidos.

Yo, quizá por sesgo profesional, además de la adorable aunque difícil Olivia, me quedo con Rafo, el periodista inflexible, y Píndaro, el personaje de la novela más alejado de lo común, aunque uno sospecha que alguien parecido a él vive en Sopocachi, esperando que vaya un amigo a dialogar con él.

La novela está llena de giros y guiños que un lector apresurado, demasiado intersado en seguir la trama podría perderse. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el profesor, por el que siempre se pregunta, pero nunca aparece? O la observación de que Toribio es un asiduo del bar que se ha vuelto loco leyendo novelas rusas, mucho más complejas, evidentemente, que las de caballerías que han causado similar mal al Quijote, sostiene su hermano.

Uno de los regalos de la novela son los diálogos y los hay para todos los gustos; desde los picarescos en los que Olivia juega con Simón, los politicos en los que los jóvenes que en el bar Vaticano discurren sobre la deprimente actualidad; o los de tinte filosófico en los que Píndaro, Flavia o Simón se preguntan sobre la perenne cuestión del ser. Es un gran mérito de la novela que esos elementos se combinan de manera que ni la filosofía se hace pesada ni la frivolidad inconsecuente.

Debo aquí resistir la tentación de revelar una serie de desenlaces y giros inesperados que tiene la trama para no estropear las sorpresas que nos ha preparado el autor. Esté atento preparado el lector para la tristeza y la sonrisa.

Olivia es una novela de personajes que se nutre de una historia divertida, que resulta apetitosa para devorar y disfrutar. No conforme con eso, sin embargo, en medio de una trama que acude a la historia de un amor difícil –que parece imposible, no por irrealizable sino por razones morales que impiden perseguirlo– y de un secuestro de motivación idealista, el autor ofrece una estructura literaria particular.

Contada en episodios que pueden ser leídos –y quizá un día publicados– como cuentos por separado, la novela va estructurando un relato que sin ser cronológico tiene la continuidad de una vida vivida en mundos paralelos, que a pesar de sus diferencias se conectan en contrapunto.

El teatro de la acción es la ciudad de La Paz y los personajes son paceños por donde se los vea, pero a la vez son reflejo de rasgos diversos de la condición humana de cualquier sociedad del mundo. De modo que se combina en el texto la introspección que tanto le gusta a Patiño, con diálogos profundos y pinceladas filosóficas, con criollismo y tradición pura, pero al mismo tiempo con las particularidades de la condición humana cuando se trata del amor, el sexo, el dinero y las aspiraciones sociales o políticas.

Un grupo de jóvenes idealistas pierde la inocencia al embarcarse en un proyecto tan ambicioso como temerario; al mismo tiempo, la heroína de la novela, Olivia, se aventura en un amor como quien juega con fuego, pero sabe imposible. Simultáneamente, los mundos que conviven en una sociedad como la paceña/boliviana se retratan en sus rasgos más elementales.

Olivia es varias cosas y entre ellas es también una novela política, pues se adentra en las complejidades de la realidad boliviana, en la que los polos se repelen, pero no pueden vivir el uno sin el otro.

Patiño tendrá explicaciones que dar sobre su apuesta narrativa, que siendo arriesgada por lo complejo, aterriza en un relato bien estructurado del que se goza particularmente la calidad literaria: un lenguaje sencillo pero a la vez depurado y excelso, como se conoce en otras obras del autor.

Los guiños filosóficos son entrañables, aunque habrá quien los disfrute más o menos, pues acude a un recurso que no es muy bien avenido entre nuestros escritores contemporáneos: la cita literaria, el reminiscencia a obras y autores que le gustan al autor y con los que elige fortalecer sobre todo diálogos profundos.

Lo interesante en todo caso es que Olivia se apresta para ser consumida a gusto del lector: un lector apasionado por la literatura y la filosofía; un lector que opte por el filo político; o aquel que siga la historia del amor y de la personalidad cautivante y única de la protagonista.

En todo caso, Olivia será una lectura sin desperdicio.