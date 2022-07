Periodistas y fuentes, mediados por WhatsApp

El comunicador y periodista boliviano, Víctor Quintanilla-Sangüeza, hace poco obtuvo su doctorado en comunicación en la universidad Iberoamericana de México y, gracias a la Editorial 3600, la tesis para obtener ese grado académico está disponible en Bolivia convertida en un libro que titula Periodistas y tecnología: respuestas a la innovación. En este texto, les hago un resumen de la presentación que hice del libro y les dejo una pequeña entrevista al autor, que se desarrolló durante el acto de presentación en la Casa del Poeta:

En primer lugar, quiero decirles que este no es un manual sobre el uso de las nuevas tecnologías en el periodismo, por si a alguien se le ocurrió que podía serlo tras leer el título.

El libro de Quintanilla-Sangüeza es un serio, sólido y científico trabajo sobre las implicancias del uso de herramientas digitales, como WhatsApp, en la recolección de información. Si bien es una tesis sobre un tema de periodismo y comunicación, su enfoque es sociológico, porque desentraña las interacciones de un grupo social, en este caso los periodistas, que son protagonistas del cambio que ha llegado a sus vidas con la tecnología. La tecnología en sí misma no es el cambio, sino el uso que este grupo social decide darle en el desarrollo de su trabajo.

Para encarar esta tesis, el autor ha entrevistado a 26 periodistas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y se ha convertido en un observador de las rutinas periodísticas a través de algunos grupos de WhatsApp.

El autor ha desarrollado un modelo para el estudio, que incluye tres niveles de negociación de los periodistas para la recolección de información: 1) Las interacciones entre periodistas y las fuentes o los relacionistas públicos en los grupos de WhatsApp; 2) las interacciones sólo entre periodistas también en los grupos de WhatsApp; y 3) interacciones individuales entre periodistas y sus fuentes, ya sea a través de las herramientas digitales o de forma directa.

Voy a enumerar solo algunas de las conclusiones para despertar su interés y para que llenen sus expectativas leyendo el libro:

1. Las rutinas del trabajo periodístico se han trasladado al mundo digital.

2. Los grupos de WhatsApp permiten un trabajo más colaborativo entre los periodistas y, algo muy importante, son un instrumento para superar el bloqueo que los relacionistas públicos imponen a algunos medios y periodistas.

3. Pero, el hecho de que los periodistas se colaboren y compartan información por el WP ha llevado a una reestandarización del trabajo mediante prácticas que quitan independencia al periodista, lo hacen dependiente de determinadas fuentes, llevan a la homogeneización de los contenidos periodísticos y hacen que el trabajo exclusivo sea una rareza. Esto es lo que el autor llama la descualificación del trabajo del periodista, porque implica que está desaprendiendo las buenas prácticas.

4. Sin embargo, también está en curso una recualificación y reprofesionalización del trabajador de la prensa, porque las nuevas tecnologías le han obligado a aprender nuevas destrezas y le han permitido usar el grupo de WhatsApp para verificar información y evitar las noticias falsas.

5. Y, finalmente, en la relación entre los periodistas y sus fuentes lo más importante es el contacto directo.

Ahora cito mis impresiones personales: el WhatsApp puede ser un arma de doble filo. Un periodista que solo replica lo que le llega, que no investiga, que no pregunta, que no fiscaliza, que no molesta al poder, puede estar contribuyendo no solo a su descualificación y desprofesionalización personal o gremial, sino al deterioro de los valores democráticos como la transparencia, la libertad de expresión, la pluralidad.

Creo que la tecnología debería ser solo un instrumento para el periodismo, mientras que los viejos principios deberían seguir guiando nuestro trabajo. A continuación, transcribo la entrevista con Quintanilla-Sangüeza:

Víctor, el último recuerdo que tengo de ti es siendo un excelente periodista en La Razón. Luego supimos que te fuiste a México y ahora estás de regreso convertido en doctor. ¿Cómo fue este salto del periodismo al mundo académico?

Yo era muy feliz siendo periodista en La Razón, pero es un trabajo muy agobiante. Por azares del destino, me salió una beca para estudiar una maestría en comunicación en México. Ahí se me abrió un panorama muy grande y entendí cómo los periodistas pueden ser objeto de estudio y conocí profesores que me entusiasmaron con la idea de estudiar a los periodistas desde la sociología de la producción de noticias. Casi al terminar la maestría entré a trabajar en el área de comunicación de una ONG ambiental, en la que ya estoy 10 años, y me gusta mucho porque siento que aporto con el tema ambiental que está bastante crítico. Volví a La Paz después de cuatro años y estuve un año como corresponsal de Opinión aquí en La Paz. Ahí fue cuando me di cuenta que WhatsApp había invadido todo en la recolección de noticias. Luego se dio la oportunidad de ir a México para un viaje de trabajo y ahí me tentaron con el doctorado, decidí estudiar el doctorado en la misma universidad en la que estudié la maestría y decidí investigar el tema de WhatsApp.

¿Y cuál de los dos mundos es más gratificante y más fructífero?

Yo creo que ambos. Me dedico todavía a la academia, pero no quiero dedicarme tiempo completo a ello porque siento que un investigador que se dedica solo a lo teórico no tiene sentido porque pierde contacto con la realidad. Se tienen que alimentar ambas áreas. Ambas cosas son gratificantes para mí.

Cuando trabajabas como periodista, ¿cómo buscabas a tus fuentes?

En ese entonces era más usado el teléfono, el correo electrónico o los encuentros en personas, no había tanta la mediación de las plataformas digitales.

¿Crees que el uso de herramientas como el WhatsApp acerca o aleja a los periodistas de las fuentes?

El problema es que la negociación de las noticias es muy difícil y ese es el principal hallazgo de esta investigación. No todo es blanco o negro, realmente está lleno de matices, por eso es que en este estudio que yo he resaltado el papel del periodista como persona capaz de decidir qué hace con la tecnología. El WhatsApp ha acercado y alejado a la vez a los periodistas (y a sus fuentes). Los ha acercado a las fuentes, pero los ha alejado de su reporteo independiente.

¿Cómo crees que los periodistas pueden encarar y evitar esa descualificación y desprofesionalización que ha devenido con el uso de herramientas digitales?

Yo pienso que los periodistas deben empezar a ver a la tecnología como lo que es, como una herramienta para el trabajo y no como el todo. No caer en lo que algunos periodistas llaman en el estudio “la holgazanería profesional” o “la prostitución de la recolección de noticias”. Pasa mucho por la formación y la capacitación. Una de las conclusiones importantes es que tenemos que aportar a que este uso de tecnología no nos descualifique, no llegue a tecnificarnos a tal punto que nos quite esas cualidades que deberíamos mantener. Va a ser una tarea individual. Nadie va a hacer eso por ti.

¿Si tendrías que elegir entre tener y no tener WhatsApp para recolectar las noticias, qué dirías?

Yo elegiría que no, pensaría que la riqueza del periodismo no está en esa intermediación, sino está en el contacto en persona, en los sentidos. El olfato, la percepción se pierden sin el famoso testimonio ocular. Dónde está ese testimonio si es la tecnología la que está tomando ese rol de testigo y no tú.