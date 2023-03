Que se siga hablando de ella luego de más de 70 años de su partida es la primera prueba de su legado. Estamos ante una mujer que pisó fuerte, tanto que sus huellas siguen ahí. María Eva Duarte conocida como Evita fue una política argentina de los años 40. Estas líneas son para ella, una forma de calentar motores antes de verla en la obra de su vida hecha musical.

No es una invitación a lapidarla tampoco para adorarla y menos para juzgar su vida, sino para comprender nuestras propias actitudes a través de ella.

Evita es uno de los musicales más exitosos en el mundo y se ha hecho en varios idiomas, tiempos y espacios. En 1996 hizo una transición pasando de las tablas al cine. El director Alan Parker trabajo junto con Madonna y Jonathan Pryce personificando a Perón. Para la cantante y estrella de pop fue un sueño cumplido. Y no fue solo un capricho de diva. La crítica cree que no hubo un rol donde la reina del pop se hubiese lucido más.

Para hacer de Evita sin duda hace falta mujeres que logren llenar sus zapatos. La puesta en escena de Bolivia nos traerá a Sofía Ayala, que hace poco ya nos deleitó en la ópera Carmen.

La cantante y actriz argentina tiene una licenciatura en música. Estudió canto lírico y tomó cursos de perfeccionamiento vocal. Ayala interpretó numerosas obras en su carrera.

Con las taquillas agotadas en sus obras, la actriz confirmó ser una de las mejores. Dirigió, realizó el guion, y cantó en el papel de Carmen en la obra Una loca historia en forma de ópera junto con la Sociedad Coral Boliviana, la Sinfonieta Loyola y reconocidos solistas del medio.

Estos antecedentes valen como garantía para esta cita con Evita. Podemos esperar sinceridad, varias aristas de una historia, canto, música en vivo y la interpretación de sus autores: Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.

Los británicos compusieron esta ópera en 1979. Cuando se presentó en Broadway, prueba de fuego, las críticas no dieron tregua: pero el telón volvió a levantarse pronto y se convirtió en un clásico. El musical se ha presentado más de 40 años, se hizo una película y su canción central No llores por mí Argentina fue un himno durante generaciones.

Para nuestro caso, las citas ya tienen fecha, serán el 24, 25 y 26 de marzo en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. No podía ser otro escenario, sólo el mejor para ese encuentro con la memoria de la política argentina a través de Sofía Ayala. La cantante lírica tendrá un encuentro aparte porque vuelve al personaje luego de más de 20 años.

Aunque Evita no se autodenominó como feminista, sí lo fue. La obra musical más exitosa de su vida demuestra que los esfuerzos que hizo estaban enfocados en mejorar los derechos de las mujeres y en particular de las que tenían menos recursos. Sus simpatizantes decían “movimiento femenino”, pero sus acciones hablaban de feminismo. Casada con Juan Domingo Perón, Evita fue estratégica en sus discursos donde halagaba a su esposo, el Presidente, a sabiendas de que él estaba opacado.

Tanto fue el fervor que expresó en discursos que, aunque hablamos de una figura femenina, su nombre lleva amarrado el apellido de él. Evita Duarte... de Perón.

Comenzó su carrera política, como defensora de los derechos de la mujer y los sectores más vulnerables, acompañando a su esposo. En 1946 se convirtió en primera dama.

En 1947 dio a las mujeres argentinas la opción del voto. En 1951 estaba en boca de todos la construcción de Ciudad Evita, un complejo de viviendas sociales para trabajadores y la creación de la Fundación Eva Perón que hoy aún funciona.

Un desmayo en 1950 precipitó el final y en los estudios médicos le detectaron un cáncer. El 26 de julio de 1952 Eva María Duarte de Perón murió de cáncer de cuello uterino. Tenía 33 años.

Con estos datos, la cita se hace esperar mucho más. Además, con Sofía despliegan su talento Norma Quintana en la dirección de Escena, Sasha Salaverry en la dirección Artística, Andrés Guzmán-Valdez en la dirección musical y Tatiana Fernández en la dirección coral.

En tablas se verá a cuatro solistas, un coro vocal de más de 20 personas, un coro de niños y la banda de músicos en un mismo espacio y momento. Se trata de un esfuerzo y fusión de talentos entre Sofía Ayala y FéniX Music Bolivia, productora de música.

Para la contralto Claudia Gallardo la ecuación es simple: “No hay razones para no ir. Creo que el arte es la mayor forma de expresión del ser humano, pero el canto es más aún porque se hace con la voz. Ser parte del musical Evita es grandioso porque hablamos de una mujer que es la representación del empoderamiento femenino. Muchos la han satanizado y otros canonizado, pero como quiera que fuere, desde un punto de vista bueno o malo seguimos hablando de ella”.

Al recurrir a Mayra Duarte, que también cantará en el musical de Evita, me quedé con estas palabras: “Una mujer, grande y que logró mucho en su corta vida. Me motiva a cantar este musical porque me inspira a soñar, me inspira a ayudar a las personas sin distinción alguna”.

Pero quise seguir revisando. “Dentro del musical se tiene una presentación equilibrada de Evita sin alabar ni complejizar sino como un personaje histórico. Una mujer con mucho carisma que supo mover a las masas”, me dijo Anns Montevillas.

Evita se verá en un mes de lucha y compromiso pues el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Lo que queda ahora es ir al encuentro. Esto fue una preparación para una cita con Evita.