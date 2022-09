Pseudo, vértigo y movimiento de principio a fin

Pseudo, la película que dirige el boliviano Gory Patiño junto al español Luis Reneo, ha llegado a las salas después de dos años de producción y ha cosechado críticas positvas. El filme, rodado en La Paz, narra la historia de un taxista que le roba la identidad a uno de sus clientes, un fotógrafo que es en realidad un mercenario contratado para cometer un atentado.

“Patiño vuelve a experimentar y mostrarnos la marginalidad de la ciudad, como lo hizo con su opera prima Muralla, con locaciones en las laderas y la zona norte de La Paz. Está vez el actor Cristian Mercado protagoniza este thriller de corte político y lleno de acción. La película se convierte también en el retorno del actor y cantante Milton Cortez al cine nacional”, reseñó el portal Bolivia en las Noticias.

El guion es de los directores, Patiño y Renero, la producción ejecutiva está a cargo de Leonel Fransezze y Rodrigo Urriolagoitia y está producida por Claudia Gaensel y Germán Monje.

En el elenco figuran actores como Jorge Ortiz, Luigi Antezana, Pablo Fernández, Pedro Grossman, Raúl Beltrán, Percy Jiménez, Mauricio Toledo y Carla Arana.

Estos son los puntos de vista de comunicadores y personas ligadas al cine:

“En el mundo de Pseudo la sensación de vértigo y movimiento se muestra interminable. Nada es lo que parece. El taxista finge ser el fotógrafo y el fotógrafo no había sido tal. El que alquila trajes folklóricos es un general retirado pero no inactivo. Hay también un comando urbano de acción política que se convierte en instrumento de venganza de la militante operadora, mientras el líder de la operación no busca matar por un mundo mejor, sino que sólo muere de amor por ella. En esta película las pasiones se mezclan con el crimen, con la política y los negocios del poder. Está claro, al final, que los hilos se manejan desde lejos. El talentoso Gory Patiño se divierte generando un caos narrativo que detiene en seco los latidos y toma control de la respiración del espectador: propone cortes que dejan a más de uno boqueando como pez arrancado del agua. Los universos se presentan con solvencia gracias al extraordinario trabajo de Mercado, Antezana, Cortez, Arana, Ortiz, Grossman, Toledo, Beltrán, Jiménez y otros protagonistas de la trama. Son 90 minutos de mirar la pantalla con sensación de vacío en el estómago, como si uno estuviera en una montaña rusa que cae sin avisar o, casi igual, en un encuentro de amor que queda a medio camino por un detalle inesperado. Así es Pseudo; un delirio apasionante llevado a la pantalla con el sudor incansable de la gente de Macondo, es decir de Claudia y Leonel. Larga vida al cine boliviano! Alea iacta est... (Walter Mur).

“Carla Arana, una revelación en Pseudo. Gran actuación de esta hermosa mujer, en un thriller cabal que Gory Patiño ha probado de sobra que sabe hacer y contar como nadie. Hay mucho oficio ahí, bien acompañado por la cámara ágil, limpia, precisa. El ritmo es quizás lo mejor de la película junto con hermosas imágenes de los recovecos paceños que muestran ese rostro paceño único, siempre sorprendente, maravilloso. El guión es redondito, entretenido, con su buena dosis de humor inevitable cuando la puesta en escena es el espejo de esa Bolivia tragicómica que sin embargo no llega para nada a la comedia ni mucho menos. Hay allí un guión prolijo. Varias buenas actuaciones (Percy Jiménez, Kike Gorena), pero ya saben que tengo mis favoritos, Luigi Antezana, obvio, y cómo no, el gran Pedro Grossman. Hace poco tuve el enorme gusto de contar con Gory Patino dirigiendo las crónicas en vivo de Revista Rascacielos y por eso imagino también su modo preciso, sereno y hasta amoroso para dirigir y construir las cosas. No se la pierdan. Yo obviamente la veré de nuevo porque está como para eso, quiero recorrer esos rincones paceños espectaculares. (Cecilia Lanza).

“La premier de Pseudo no solamente colmó, sino que superó las expectativas de estos más de dos años de espera. Gory Patino es un narrador detallista, exigente y prolijo, que dirige un elenco de primer nivel. Es un gran trabajo, un thriller de un ritmo vertiginoso, poco usual en nuestro cine. La banda sonora, edición, diseño de arte, vestuario, maquillaje, foto... todo cuidadosamente hilvanado. Qué bien se siente ver una película de acción, una historia que atrapa, en medio de las calles paceñas. ¡Más vale que llenen la sala! (Isabel Navia).

“Pseudo es más que una película de acción. Es verdad que logra, en ese aspecto, una gran manufactura, pero lo que me atrapa es el vivirla como un itinerario de las carreras que emprendemos, ingenuos de nosotros los bolivianos, contra el abuso, la corrupción, la expoliación de los recursos... para que los vivos de siempre nos pongan en el punto de partida otra vez: derrotados, engañados, seguramente ignorados u olvidados. Gory Patino, me mantiene con los ojos abiertos, como en una tragedia griega”. (Mabel Franco Ortega).

“Pseudo es una gran película que nos atrapa de principio a fin, con una historia perfectamente bien estructurada gracias al director Gory Patino que nos ofrece un ‘thriller político’ de gran calidad. El elenco es de lujo con Cristian Mercado, Milton Cortez, Luigi Antezana, Pedro Genaro Grossman, Carla Arana, Jorge Ortiz, con papeles impecables. La producción supera todas las espectativas por la excelencia de Claudia Gaensel a quien aplaudo por darnos cine de gran calidad. ¡Vayan al cine y vean esta fantástica película! (Ximena Galarza).

“Pseudo es la nueva película de Macondo Producciones dirigida por Gory Patiño. Un thriller que incluye acción y humor con las magistrales actuaciones de Cristian Mercado y Milton Cortez. Debo destacar el excelente guión, el cual atrapa al espectador con giros inesperados. Sin duda es una de las mejores tramas cinematográficas producidas en Bolivia. Les recomiendo verla. No se arrepentirán. (Ramiro Serrano).