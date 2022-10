I too, dislike it: there are things that are important beyond all this fiddle.

Marianne Moore, en la primera línea del poema Poetry.

(A mí también me disgusta: hay cosas cuya importancia va más allá de todo este jugueteo).

Aparte del puesto que se le conceda a la poesía en el orden de las artes y saberes, lo cierto es que muchísimas veces estuvo acompañada de un aura de duda práctica, de un aire de falta de seriedad e incluso proclividad a las malas costumbres y todo ello quizá pueda datarse, para Occidente, en el célebre maltrato que recibió de parte de Platón.

Debemos notar, en todo caso, cómo, en esa zona de ambivalencia respecto a la situación o estatuto del poeta, ocurre que algunos grandes autores están, en el fondo o de hecho, del lado de Platón. Iris Murdoch, en el precioso librito [1] que le dedica al tema, divisa a algunas de estas almas puritanas, como los llama. Ellos son, dice inicialmente, Tolstoi y Kant. Pero, al albur de las argumentaciones, se van colando también Freud, Wittgenstein, Kierkegaard... Todos ellos, en efecto, detestan la falta de seriedad de las obras y la no imputabilidad de los autores, la carencia de objetivos razonables, la ausencia de claridad moral y demás taras que rodean o rasmillan esa actividad en que se dan gatos bonitamente disfrazados en vez de reales liebres, ello cuando no crean, en su lector o espectador, una desazón poco clara, exaltada y donde se relaja la vigilancia de las razones, se da pie sin más a sinrazones.

Para Tolstoi (el último Tolstoi, el que llegó a abjurar de sus propias obras), y como lo dice él mismo, “los sentimientos que transmite el poeta son malvados”. De su propio caso, escribe al final: “La escritura, en particular la literaria, es francamente nociva para mí desde un punto de vista moral”. Y si bien ocurre que se le hace venias, al arte, considerándolo un misterio iluminado y complejo, lo cierto es que la realidad es más simple y seria, desdeña toda grandilocuencia, no se estremece ante los grandes efectos y excesivas iluminaciones, juegos de colores. Tolstoi detestaba la ópera y, de haber conocido por ejemplo el proyecto totalizante y artificioso de Wagner, sin duda que lo hubiera odiado con todas sus fuerzas

¿Pero por qué esa actitud de Tolstoi? Antes de emprender con Guerra y paz y luego Anna Karenina, se cuenta, había tenido una actitud desconfiada y ambivalente hacia el arte. Y ya en sus últimos años, signados por su entrada en religión, su particular relación, del todo anti eclesiástica, con la figura de Cristo y su tenaz querer devenir-campesino en Yasnya Polyana, transformaron esa inicial desconfianza en un abierto repudio.

En su hermoso Tolstoi o Dostoievski (ERA, 1968) de donde sacamos tales informaciones, George Steiner analiza ese difícil juego entre un Tolstoi artista, que él mismo procuraba aplacar y al que no se entregaba, aunque justamente de él provengan las páginas más significativas de sus libros, y que estaría siempre en pugna con otro Tolstoi, puritano y moralista, atenido nada más que a los hechos, sobrio y penetrante, abarcándolo todo.

Se dice que Guerra y paz es una obra que pertenece a la épica, pero a la épica tal como la entendió Hegel, es decir la épica como “la totalidad de los hechos”. Y los hechos, tomados en su justo y desnudo filo, a la luz tolstoiana, no son materia de delirios poéticos o superposiciones alegres. “La tragedia particular de Tolstoi, dice Steiner, fue que llegara a considerar su genio poético como corrupto y como agente de traición”. De ahí el sarcasmo con el que Tolstoi exclama, pensando en los poetas: “Me asombra que esos señores no quieran reconocer que, hasta ante la muerte, dos más dos siguen siendo cuatro”.

Pero no es necesaria una estatura y pureza ideales tan hinchadas como las de Tolstoi para recelar de la poesía. Esta desconfianza alcanza, por ejemplo a Elias Canetti (otro gran lector de Tolstoi). En la secuencia de apuntes que conforman La provincia del hombre, se encuentra este párrafo:

“Todas las expresiones despectivas que encuentro sobre la condición de poeta me satisfacen; por breves que sean, como la de Pascal: Poéte et non honnete homme. Sé muy bien hasta qué punto este juicio es unilateral e injusto; lo es ya en Platón; pero algo en mí dice: vaya, vaya, demonio de poeta ... Pero lo que me conquista totalmente es la riqueza y abundancia de las fantasías que forjan con todo lo que les sucede. En relación con lo que les afecta, piensan casi siempre de un modo equivocado, solo para poder pensar multitud de cosas distintas. ¿Dónde está en eso su gran belleza, su gran poder de fascinación? ¿En la gran profusión de ilusiones o en lo equivocado de éstas? Me resulta difícil decidir”.

De alguna forma, esa distancia de Canetti con la poesía no sorprende a su lector. No hay nada como hojear, después de que Calasso enseñase a hacerlo, la bibliografía de Masa y poder de Canetti para comprender esa distancia, o siquiera intuirla. Ni Homero figura en esa abundante bibliografía (aunque sí Heródoto).

En cuanto a ese non honnete homme de Pascal, es justo recordar que eso fue escrito hacia la primera mitad del XVII, cuando la propia palabra de poeta, posiblemente, estaba todavía impregnada de un aroma bandolero y juglaresco. Y, esto se encuentra en Wikipedia, el de juglar es “un término en el que se incluyen farsantes, charlatanes, saltimbanquis, feriantes, acróbatas e, incluso, barberos, dentistas y amaestradores de animales”.

Y si de centroeuropeos (como Canetti) se tratara, ahí está el poeta polaco Adam Zagajewski que redactó un opúsculo llamado Contra la poesía, en el que, más que atacar la poesía y ser consecuente con el título, la defiende y solo previene de falencias que, supuestamente, podrían ser propias de la poesía, como “no buscar la verdad sobre el hombre y el mundo, sino limitarse a recoger preciosidades –conchitas y piedrecillas– en las playas del mundo”. ¿Estará la poesía a la altura de las grandes interrogantes de lo humano? A veces sí, pero otras se dilapida en edulcoradas vulgaridades, “con sainetes irónicos nimios y artesanales, y con un nihilismo elegante y a veces casi simpático”.

En todo caso, “los poetas, al igual que cierto número de personas pensantes, están condenados a vivir en un istmo entre Atenas y Jerusalén, entre la verdad en parte inasible y la belleza, entre la racionalidad del análisis y la emoción religiosa, entre la sorpresa y la piedad, entre el pensamiento y la inspiración”.

Y la lista de quienes recelaban sobre la poesía podría seguir, y habría que ver, todavía, la gran desconfianza que sentía Wittgenstein por Shakespeare. Pero esa ya es otra historia larga...

[1] Iris Murdoch. El fuego y el sol. Porqué Platón desterró a los artistas. Fondo de Cultura Económica, México 1982.