Revisión de A veces una ciudad, de Esperanza Yujra

Muchas veces la poesía revela este mundo o crea otro, para parafrasear a Octavio Paz y precisamente de eso trata esta breve intervención. En esta ocasión, opté por escribir acerca de un poema dedicado a la ciudad que habito, aquella que transito todos los días, se trata de A veces una ciudad (2008) de Esperanza Yujra. Pero antes de comenzar, debo confesar que a la poesía siempre le tuve miedo porque su lectura es difícil, requiere, exige leerla en clave, leerla como cuando se contempla una joya en filigrana, como cuando se comprende el funcionamiento del mecanismo de un reloj. Cada detalle, cada palabra, cada sonido están puestos en un lugar exacto. Significado y significante se encuentran conjugados para la construcción de cada verso, para decir algo sobre algo. Está claro que los demás, aquellos que somos normales, a lo sumo nos solazamos con asistir a su sonoridad, contemplar las palabras bien puestas, sorprendernos con algunos de sus sentidos. Pero la poesía, aquella bien hecha por supuesto, es mucho más, se trata de la máxima expresión de la lengua y su complejidad.

A veces una ciudad ganó el Premio Departamental de Poesía La Paz el 2008, ese año en que todavía se tenía una Prefectura y eran tiempos en que los jurados hacían impecables evaluaciones. Fue publicado por la editorial Gente Común casi de inmediato, junto a los poemas que obtuvieron una mención y lamentablemente esa fue la única versión del premio que auspició la Prefectura que algunos años después pasó a denominarse Gobernación. Se trató de una época en la que las autoridades políticas veían a la cultura como una inversión y no como un gasto, cuando pensaban que el fomento a la cultura era importante, cuando no se privilegiaba el espectáculo y el circo. Eran, definitivamente, otros tiempos.

Sin duda, A veces una ciudad es un gran poema, porque además de ser extenso es capaz de recorrer la ciudad de La Paz, su geografía, sus luces y sus historias, la sonoridad y el ritmo, son cosecha de la poeta. Comienza como empieza todo gran poema, construyendo un lugar, quizá ese locus de enunciación que requiere toda construcción poética: la geografía paceña se nos dibuja en unas cuantas palabras:

En este espacio / de ríos subterráneos/ de ríos entramados / de ríos entrecruzados / de ríos entretejidos.

Es este espacio de calles saltando las cuestas / de cuestas subiendo los cerros/ de cerros trepando la Cordillera / de Cordillera serpenteando la circunferencia / de viento azotando el planeta / de viento rozando la tierra.

De ese modo, pero de forma más compleja el poema va construyendo la ciudad que se dibuja como un espacio mítico, pero repleto de cotidianidad. La voz poética diseña el espacio, le carga de sentido. Poco a poco la ciudad se esboza como aquello que es, una mezcla de tradición y modernidad, un espacio determinando en un tiempo indeterminado. Una ciudad mitad tradición y mitad futuro, un yo poético lleno de una sensibilidad única es responsable de presentarnos la ciudad. Pero también de dibujarla como ese organismo que muta y cambia, como lo hacen las ciudades.

“Ciudad añeja/ ciudad de piedra/ ciudad sagrada y eterna/ fertilizada de lluvias y de reverberaciones/ ciudad lúcida/ ciudad cementerio/ ciudad de guerreros/ que esperan en las montañas/ ciudad de espacios dispersos/ extendidos/ sumergidos. / Ciudad de precipicios, / membrana protoplasmática/ que se extiende y se contrae, /organismo que muta”.

A veces la ciudad se dibuja en todas sus facetas, su esplendor, radica en su edad de piedra, en el esbozo del valle que se precipita hacia el sur, en las calles serpenteantes, en el trazo etéreo que boceta la poeta. La ciudad se perfila y no puede evitar aludir al resplandeciente, así lo llamó Cerruto, y la poeta lo describe del siguiente modo: “Al fondo el volcán aún duerme, / arrimado al marrón del altiplano, / con sus violetas y sus magentas/ delineando la ciudad”. Es un trazo, no precisa decir su nombre, pero todos los paceños sabemos que se refiere al centinela de La Paz, para citar a Wara.

Sin duda el yo poético es importante para comprender por qué este poema es uno de los mejores que se escribieron a la ciudad: porque se trata de una voz femenina. Parece una afirmación baladí, pero no lo es. Haciendo una revisión sucinta, una especie de estado del arte y mirando la gran mayoría de los poemas escritos a la ciudad, puedo afirmar que este corpus fue escrito por varones y sus voces son masculinas. Quizá por eso los clásicos no vacilan en dedicarle versos a la ciudad como se los dedicarían a una amante o, y quizá eso es lo peor, retoman ese tono solemne, atávico y conservador de lo cívico. Este poema, parte, como lo dije líneas arriba, de una sensibilidad femenina. Pero más que eso, esa voz se materializa de un modo muy particular, porque habita y convive con la ciudad:

“Dentro de esta geografía hay una niña/ en ronda con edificios de concreto/ entre el ocre de los ladrillos y el gris del cemento/ colgadas de las pestañas/ teclas de piano/ colores de aguayo/ y saltos de agua cayendo/ sobre los despeñaderos” (...) Le quedan/ sobre los ojos/ el rastro de los paisajes llenos de vicuñas/ el dorado y el grana de los atardeceres/ y una luna transitando/ el espinazo de un lago manso”.

La voz femenina inunda el poema, no solo en esa imprevista materialización de la niña, sino en el modo cómo se construyen los versos. Obviamente Esperanza Yujra, logró construir una poética muy personal y afirmar su oficio, lo sé porque no solo conozco toda su obra, sino porque compartimos la vida, es mi razón de vivir.

El poema, además nos remite a la historia y a los “cientonuevedíasedespeñaron/ cientonuevediasduróelcerco”. Mostrando al espacio en su contexto histórico, remitiendo al, probablemente, evento más traumático que vivió la ciudad, a veces. Pero no solo eso, el poema nos remite a los guerreros aymaras sugiriendo que el origen, la geografía, su transcurrir son la garantía de su permanencia. Se trata de un poema introspectivo, pero también prospectivo, porque representa a la ciudad. Aquella que fue, la que es y la que será.

Como dice Octavio Paz en El arco y la lira “La poesía revela este mundo; crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular (...). Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia: en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito”. Es que A veces una ciudad es algo de lo que dice Paz y a veces es mucho de esto, depende de cómo se lea el poema. Indudablemente, La Paz no solo es ese conglomerado de personajes y lugares oscuros con los que se la suele estereotipar, también es un caudal de imágenes visuales y sonoras, armónicas y contradictorias, La Paz es una potencia luminosa, como sugiere este poema.