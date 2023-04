Ciudad de México/San Salvador. América Latina no había logrado sacudirse de las satrapías que asolaban la región cuando los herederos de César Augusto Sandino, el “General de Hombres Libres”, inauguraron la primavera democrática nicaragüense y encendieron la ilusión de la recuperación de las libertades perdidas a lo largo y ancho del continente.

La buena nueva recorrió el mundo no al fragor de la ofensiva guerrillera que puso en fuga al dictador Anastasio Somoza Debayle, sino al ritmo de una canción folklórica de alegría contagiosa: “Son tus perjúmenes mujer”. Los “perjúmenes” de la moza que provocaban el “suliveyo” de su galán, como decía la tonadilla, venían a ser una metáfora perfecta de la indignación que “suliveyaba” al pueblo ante la opresión de la que era víctima: “¡Mírelo, mírelo cómo se suliveya!”. Nadie encarnó mejor la esperanza del cambio democrático que su autor, Carlos Mejía Godoy. Y nadie personificó mejor al sátrapa bananero que Somoza.

Se decía que cuando el general y terrateniente guatemalteco Romeo Lucas García, comandante del Ejército y futuro dictador de su país, llamó a Somoza para informarle que el terremoto del 4 de febrero de 1976 había destruido “media Guatemala”, el nicaragüense le respondió: “¿Cuál mitad, la tuya o la mía?”.

No se conoce a ciencia cierta la fortuna que acumuló Somoza ni la que amasaron sus congéneres centroamericanos y caribeños durante décadas de rapiña, pero se asegura que el heredero de la dinastía de los Somoza (1934-1979) era dueño de una fortuna de entre 500 y 1.000 millones de dólares de la época. Parte de su riqueza provenía de la apropiación ilícita de la ayuda internacional que llegó a Nicaragua tras el terremoto que devastó Managua el 23 de diciembre de 1972.

Como su padre Anastasio (Tacho) y su hermano Luis, el último de los Somoza, Tachito (1974-1979), estableció una dictadura sangrienta, solo comparable a las del salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, el hondureño Tiburcio Carias Andino, el cubano Fulgencio Batista, el dominicano Rafael Leónidas Trujillo, los haitianos François y Jean Claude Duvalier y los guatemaltecos Lucas García y Efraín Ríos Montt.

Los alzamientos populares de Centroamérica han sido frecuentemente asociados a los terremotos y a la erupción de sus volcanes, y han sido descritos como castigos bíblicos, montados en el tronar de la tierra, cual “tormentas tocando la raíz de los volcanes”, parafraseando al Poeta Mártir de El Salvador, Roque Dalton. Si la apropiación de la ayuda internacional por parte de Somoza fue la chispa que encendió la indignación del pueblo nicaragüense, la explosión del Izalco, el Faro del Pacífico, acompañó el levantamiento de Farabundo Martí contra la dictadura de Maximiliano Hernández.

“Los pueblos son como los volcanes a los que nadie les prende fuego porque ellos estallan solos”, diría Fidel Castro, quien, si bien no prendió el fuego de la rebelión en la región, lo atizó en los años calientes de la Guerra Fría. El líder cubano, quien hablaba en Managua tras el triunfo sandinista de junio de 1979, se refería al movimiento revolucionario que puso fin a la dictadura somocista y que asomaba en El Salvador y Guatemala.

Con la erupción del Izalco como marco, miles de campesinos salvadoreños se levantaron el 22 de enero de 1932 contra Hernández Martínez en demanda de tierra y libertad, como lo había hecho 20 años antes Emiliano Zapata en México. Armados con machetes y algunos cientos de fusiles Mauser, ocuparon decenas de pueblos, pero la rebelión fue ahogada en sangre, con más de 32.000 muertos. “Todos nacimos medio muertos en 1932; sobrevivimos, pero medio vivos”, escribió Dalton al recordar la masacre.

Uno de los líderes fusilados, Farabundo Martí, militante comunista, legó su nombre al movimiento guerrillero que puso en jaque al Ejército salvadoreño en la década de los 80, como lo haría Sandino en Nicaragua. “Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil”, había proclamado el insurgente. Y así lo hizo.

Como el salvadoreño, Sandino también creía que “la libertad no se conquista con flores sino a balazos“. No era ni sería un comunista. Era, simplemente, un nacionalista y, sobre todo, antimperialista. Decía que un hombre que exige de su patria un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo ser oído, sino también creído.

Los rostros de ambos reaparecieron, renovados, en los años 70 y 80, en plena Guerra Fría, como íconos de las nuevas revueltas populares, apuntaladas por la pólvora y el fusil de toda explosión revolucionaria, como en las décadas anteriores, pero esta vez cubiertas por el halo romántico de una juventud ávida de cambios: ¡A la revolución, por la poesía y el canto!

“La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz”, había escrito Dalton en San Salvador. Desde la isla de Solentiname y antes de que los sandinistas pusieran en fuga a Somoza, el cura-poeta Ernesto Cardenal cantaba: “La noche ya se aleja seguida de sus seguas y cadejos./Vamos a ver el agua muy azul: ahorita no la vemos./ Y esta tierra con sus frutales, que tampoco vemos./ Levántate Pancho Nicaragua,/ cogé el machete/ hay mucha yerba mala que cortar/ cogé el machete y la guitarra”.

“Yo no sé cuánto debe la Revolución a las canciones de Carlos Mejía Godoy, que lograron organizar un sentimiento colectivo del pueblo, extrayendo sus temas y sus acordes de lo más hondo de nuestras raíces y preparando ese sentimiento para la lucha”, comentó el escritor Sergio Ramírez cuando la revolución sandinista todavía estaba fresca, en plena Cruzada Nacional de Alfabetización, con “Alforja Campesina” y “Nicaragua Nicaragüita” en la cresta de la popularidad.

Eran los tiempos de los sátrapas y los redentores. De los redentores que hicieron historia al derrocar a los sátrapas para liberar a los pueblos sojuzgados, antes de traicionar a los pueblos que liberaron para imitar a los sátrapas que derrocaron. Cada revolución, ¡triste venganza de la Historia!, amamanta a su propia contrarrevolución con la misma sangre regada por los liberados y los traicionados.

“¿Quién se robó la historia y nos dejó el cinismo. Quiénes apagaron la memoria. Qué se perdió para siempre y qué nos queda hoy. Dónde está lo que fuimos?”, se pregunta la escritora Gabriela Selser en su libro Banderas y harapos, al ver las viejas banderas de la ilusión sandinista convertidas en los harapos de la nueva dinastía, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo.