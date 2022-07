Si nos permiten hablar, de Teatro El Animal

En nuestro país existe una cantidad enorme de mujeres que destacaron por su resistencia a las diferentes limitaciones políticas y sociales, algunas, se mantuvieron en el anonimato y el peso de su pelea se sintió en las siguientes generaciones. Otras, encontraron la manera de dejar su nombre marcado en la memoria social de este país que tiende a la amnesia. Este fue el caso de Domitila Chungara.

Si nos permiten hablar es una obra que fue estrenada en 2019, pero trata de ponerle un freno a la dictadura, de los acontecimientos de la década de los 60 y 70, pero también en estos años es cuando nos identificamos tanto con esta puesta en escena. La pelea tan conocida de Domitila, tan leída, tan recitada, en esta obra encuentra nuevas formas de percibir lo que nos rodea.

“Domitila, ¿qué es el frío? El frío es el silencio” dice uno de los diálogos de esta obra. Entendemos que la lucha, la pelea, nunca se realiza en condiciones justas, porque nos limita el Estado, nos limita la sociedad y nos limita la naturaleza. En las minas hay que ser creativas para no morir de frío, pero tampoco morir de silencio. Y no murieron congeladas, ni calladas. Y, me parece que esta obra hace un gran trabajo para comprender las restricciones que tuvo Domitila Chungara y todas las mujeres de las minas que pusieron todo el cuerpo con el fin de conseguir una vida justa.

Hay que hablar, primero, de la escenografía y la luz en esta obra. La mano de Gonzalo Callejas una vez más transforma la realidad en un extraordinario mundo de objetos. Si vemos la primera escena, una Domitila niña (aunque podría tratarse de muchas niñas) que lo único que quiere es ir a la escuela. Lo que vemos es una escena de teatro de sombras, las actrices detrás de un telón de papel sábana hablando, donde la figura paterna se proyecta en una sombra gigante y la niña se empequeñece.

Todo queda claro: es una historia más de una niña que perdió un futuro para convertirse en una mejor versión de sí misma. O eso pensamos. En un inicio, Domitila es una sombra, un contraste de luz y oscuridad que aún no encuentra una forma, una figura que cada vez se hace más chiquita.

Sin embargo, ese papel gigante que convierte a las actrices en sombras es también el papel que se transforma en diversos elementos centrales para los personajes: se convierte en una manta, en una protección, se convierte en una guagua. El papel se transforma en diferentes aspectos del mundo, en una nueva historia en un escenario, se convierte en sonidos, en el mismo frío. Y, con la metamorfosis del papel, entra la metamorfosis del personaje, que se niega a ser una sombra e irrumpe hacia la luz.

Es por esto mismo que la obra es sumamente dinámica, todos los objetos cambian, se entretejen con la luz, pero, sobre todo, coordinan muy bien con las actrices y cada uno de sus movimientos corporales y de voz. Las tres actrices hacen un buen trabajo mostrando, no solamente las peripecias de Domitila, sino de todas las mujeres trabajadoras de Bolivia.

Domitila es el gran símbolo de un movimiento, de un pensamiento y de acciones liberadoras, no obstante, hubo una enorme guardia de mujeres que caminó junto a ella. En la obra tenemos a tres mujeres, que bien pueden ser cientos.

Si nos permiten hablar se estrenó hace un par de años, pero aún no acabó de dar vueltas por los escenarios bolivianos, no hace mucho en el FITAZ se llevó consigo una ovación de pie prolongado por todo el público del Teatro Municipal. Hay la posibilidad de verla en línea, pero también se puede esperar un poquito, todavía tienen mucho por hablar. No hay excusas para perderse de esta obra.

Esta obra recogió varios puntos de la obra de Domitila y de los testimonios de varias mujeres, todas tuvieron sus piedras en el camino que supieron patear y seguir adelante. Esta es una obra que nos recuerda que decir “si nos permiten hablar” es una cortesía, de todas formas, igual hablaremos, igual haremos que escuchen.