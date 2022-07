Ahora que se acelera el exterminio de bosques, áreas protegidas, animales y poblaciones indígenas originarias, ahora que lo mejor de la Amazonia misma, de la Chuiquitania misma perecen de la peor de las maneras, es bueno leer, a contracorriente, un libro tan hermoso y raro como este de Éveline Lot-Falck: Los ritos de caza entre los pueblos siberianos.

Hasta cierto punto, la propia existencia y disponibilidad del libro es ya un pequeño milagro adicional. Se debe, sin duda, al perspicaz ojo de ese gran lector que fue Roberto Calasso, quien se percató de la existencia de la obra al encontrarla en la bibliografía que pone Canetti al final de su gran libro, Masa y poder. No en vano el italiano (el florentino podríamos decir) le dedicó un hermoso ensayo a esa misma bibliografía, que tanto informa sobre quién era Canetti y en qué tipo de fuentes abrevaba.

Calasso hizo traducir el libro al italiano (I riti di caccia dei popoli siberiani), lo publicó en su propia y bella colección Adelphi, lo salvó del olvido y escribió, también, un estupendo ensayo entremezclado con la lectura de tal libro (En los tiempos del Gran Cuervo, que abre el no menos hermoso libro El cazador celeste). (Esa versión italiana, descargable por epub, es la que empleamos en esta página).

Éveline Lot-Falck vivió de 1918 a 1974. Aprendió perfectamente el ruso y el mogol, fue parte del Museé de l’Homme en París, fue parte de la resistencia en la Segunda Guerra, escribió más libros famosos en su medio antropológico, centrada sobre todo en el chamanismo, la máscara, el tambor. Su obituario estuvo a cargo de Lévy-Strauss.

Para saber de quiénes habla el libro, nada mejor que recordar a otro gran cazador de la taiga siberiana: Dersu Uzala, a quien Akira Kurosawa inmortalizó en su bellísima película, basada en el libro de memorias de Vladímir Arséniev, el ingeniero ruso que efectivamente conoció al cazador, que entre 1902 y 1907 hizo de guía de sendas expediciones por territorios desconocidos. El libro de Lot-Fackl es de 1947 y ya trata de un mundo en vías de desaparición. Ese mundo: decenas de tribus, costumbres y lenguajes por todos esos enormes territorios al norte del Asia, inhóspitos y helados, excepto por los breves veranos.

En esos mundos se había conservado, además, una forma de ser humanos en medio de la naturaleza y lo animales que provendría de quien sabe qué viejas edades, sin modificarse mayormente. Al leer el libro de Lot-Falck se tiene la impresión de estar asistiendo absolutamente a otros mundos, hechos y enlazados con lo invisible, con dioses o con muertos. Los mitos están vivos y también con ellos tienen que lidiar los cazadores.

La lectura del libro le hace decir a Calasso: “Con la ganadería y la agricultura, el animal pasa a ser solo animal, separado para siempre del hombre. Para el cazador, en cambio, el animal era todavía otro ser, ni animal ni hombre, cazado por seres que no eran ni animales ni hombres. Cuando tuvo lugar ese acontecimiento que fue el acontecimiento de toda historia antes de la historia, cuando se produjo la separación de algo que iba a llamarse animal por parte de algo que iba a llamarse hombre, nadie pensó que la sabiduría –la vieja y la nueva sabiduría– pudiera ser encontrada sino por alguien que participara de ambas formas de vida”. Es decir, queremos suponer, el chamán –a cuya figura nuestra autora ya le había dedicado otros trabajos–.

En todo caso Lot-Falck describe y descubre cómo la caza, entre los siberianos, es poco menos que un acto religioso, poblado de ritos, fórmulas, encantamientos, aparte que le exige, al cazador, ser alguien en perfecta sintonía con poderes invisibles ya que, para ir a cazar y salir indemne, con éxito, “debe encontrarse en estado de gracia, como el sacerdote que se apresta al sacrificio”. El lenguaje del chamán y el del cazador, se afirma, son el mismo. En este contexto, “la palabra es la más eficaz de las armas”, explica Lot-Falck:

“Los preparativos de caza se mantienen estrictamente en secreto y se envuelven en la más absoluta reserva; es absolutamente necesario evitar llamar la atención del animal. Los animales entienden el lenguaje humano, por lo tanto el nombre del animal pronunciado por un hombre, por más distante que esté, llegará a su oído; a partir de ese momento, el animal se pondrá en guardia o intentará vengarse de las intenciones o malas palabras del cazador”.

El lenguaje mismo queda marcado por los protocolos de la cacería, que es también el resultado de una ardua negociación con fuerza y entidades invisibles:

“De tales creencias surge la necesidad de utilizar términos especiales para designar lo relativo a la caza y así, en diferentes lugares, se ha creado un lenguaje de caza, ininteligible para los no iniciados y destinado a desorientar a los animales. Toda actividad importante, y que por ello reviste carácter sacro, comporta un lenguaje secreto”.

Quizá no sea del todo descabellado pensar que la misma palabra poética, en sus orígenes, manó de fuentes muy próximas a las de esos cazadores con sus lenguajes secretos.

Antes de partir de caza, se moviliza toda una red de negociaciones, augurios y palabras, ritos, silencios, disimulos. Cuidado que, ofendido el animal por haber oído escuchar su nombre, se vengue alertando a otras presas. El propio animal, incluso, tiene que estar de acuerdo con su deceso, debe incluso ofrecerse.

“Si la rena no ama al cazador, dicen los jukagiris, éste no podrá matarla. El oso no puede ser víctima sino por su propia voluntad, ofreciendo además el flanco en que recibir el golpe mortal. Los ostiacos nunca reconocen haber matado a un oso, sólo dirán; ‘El animal sacro ha fallecido’. Los jukagiro ni siquiera tocaron al oso, sólo lo ‘encontraron’. Herida por los esquimales koniag, la ballena se pone a ‘dormir’ en altamar”.

El Capitán Vladímir Arséniev recuerda en sus memorias cosas que le contaba ese personaje que realmente conoció, Dersú: “Me habló de sus encuentros con tigres, y dijo que no estaba permitido dispararles, ya que eran dioses y que protegían al ginseng de los hombres”. La película (como el libro) tiene un final triste: Arseneiev se llevó a Dersu Uzala a su pueblo, ya que el cazador perdía la vista y cada vez fallaba en la caza. Pero Dersú no puede aguantar esa vida. Se despide, Arseneiev le regala un buen fusil.

La modernidad está llegando al pueblo del Capitán y, con ella, quienes vinieron quienes mataron a Dersu, en el camino, para robarle su fusil nuevo.

Nosotros aquí, no es necesario decirlo, pertenecemos al grupo de quienes asesinan a los Dersús que quedan en este mundo. Así y todo, es imposible sustraerse a la extrema, descarnada belleza de este libro. Antropología, cuento de hadas, ciencia ficción con viaje al pasado, relato de mundos desaparecidos. Ahí el oso sabe hablar pero se abstiene de hacerlo por delicadeza. Lo que basta para callarnos.