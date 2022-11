Dicen los entendidos en música que la toccata es una introducción libre construida sobre la base de rápidas escalas y arpegios, y la fuga entreteje y va traslapando repeticiones de un tema principal urdiendo un complejo juego de voces.

Se me ocurrió por ello titular así mi comentario sobre el libro Todas las manos. Bolivia 1971 de Álvaro Barros Lemez, que relata a través de tres entrevistas entretejidas, la histórica fuga de 11 prisioneros políticos y 5 guardias del inexpugnable confinamiento en Madidi, donde salir era tan difícil como entrar. Seguramente Álvaro tomó el título de Canción con todos de Armando Tejada Gómez, compuesta en 1969 y famosa por la interpretación de Mercedes Sosa.

Un amigo me regaló una edición rústica del libro. Pirata, sí, porque la edición original del año 1979 (Ediciones Centauro, Caracas) nunca volvió a editarse, y porque a Álvaro le hubiera gustado saber que algunos amigos suyos se toman el trabajo de reproducir su libro como cuentagotas, para circularlo entre otros.

La principal razón para haber leído el libro, es que conocí a Álvaro y trabajamos juntos en el diario El Nacional durante el corto periodo de la presidencia del general Juan José Torres González. Ted Córdova Claure era el director de El Nacional y se mofó de mí cuando me presenté un día solicitándole que me nombrara encargado de la sección cultural del diario. No me ninguneó, aunque podía haberlo hecho porque mi trayectoria en 1970 se reducía a colaboraciones esporádicas con algunos periódicos.

Abordé Todas las manos. Bolivia 1971 con predisposición cariñosa, porque recordé a Álvaro en la redacción de El Nacional en la plaza Murillo, en la misma casa donde se publicaba Jornada. Había dos extranjeros: el jefe de redacción, Paulo Cannabrava, brasileño con quien todavía tengo contacto esporádico por Facebook, y Álvaro Barros Lemez, uruguayo que llegó para ser testigo del momento político álgido que vivía Bolivia.

Como buen rioplatense, Álvaro era extrovertido y notorio. Su presencia no pasaba desapercibida porque además era alto y no estaba quieto en la sala de redacción. Al menos ese es el recuerdo que tengo de él, a falta de alguna fotografía que no tuve el tino de tomar en aquella época.

Lo cierto es que esperaba más de este libro. Me hubiera gustado un testimonio suyo sobre cómo vivió Bolivia en esos años de su permanencia, pero lo que encontré es un libro de entrevistas donde su intervención se reduce a las preguntas, a una cronología con algunos errores, y una breve introducción donde explica por qué tardó tantos años en publicar el libro. Se refiere a Bolivia como “el pequeño país sudamericano”, lo cual viniendo de un uruguayo no deja de ser gracioso. Lo podría decir un francés o italiano despistado que no sabe que Bolivia tiene el doble de superficie que Francia o que Italia, pero lo dice un compañero del cono sur que vivió en Bolivia.

El libro contiene las entrevistas con tres de los 11 presos políticos que estuvieron en el campo de confinamiento en Madidi. El primero prefiere usar solamente un seudónimo, el “Beniano”, el segundo es Luis Mazzone y el tercero es un ex-militar, el capitán de Ejército Arturo Montalvo, artífice de la fuga. Ninguno de ellos es muy conocido por su trayectoria política.

La primera mitad del libro pone en contexto a los tres personajes a través de sus relatos: cómo y porqué fueron apresados y enviados a Madidi, un lugar de inhóspito donde tanto los presos políticos como los soldados que los vigilaban sufrían las mismas torturas: mosquitos, hambre, incertidumbre. Una vez al mes, si acaso, llegaba un avión con provisiones insuficientes, de modo que los presos y sus carceleros, unidos en la desventura, se las arreglaban para salir a cazar y pescar, pero lo que podían encontrar era muy poco, porque esa zona era igualmente inhóspita para los animales.

Como todo testimonio de un episodio histórico, este no es sino una pieza de un rompecabezas bastante más amplio. Los tres entrevistados vienen de historias diferentes, y cada quien cuenta desde su experiencia militante o desde la suerte que le tocó, ya que las razones por las que terminaron juntos en Madidi son diversas.

A medida que avanzan los tres relatos, notamos que uno toma mayor peso que los otros dos. El testimonio del capitán Montalvo es más interesante, más preciso, más crítico, por lo que ocupa más espacio en el libro. Podríamos decir que su relato se convierte poco a poco en el eje central de la narración mientras los otros dos testimonios se desvanecen. Curiosamente a Montalvo le sirve, para organizar la fuga, lo que había aprendido en la Escuela de las Américas en Panamá.

Algo que uno echa de menos es la inclusión de otros presos políticos que fueron parte del mismo contingente confinado en Madidi. Se menciona algunas veces al Dr. Pareja, por ejemplo, que no fue parte de la fuga, o al dirigente del magisterio René Higueras del barco (militante del Partido Comunista Marxista Leninista), pero a nadie más. ¿Quiénes eran los otros? Las entrevistas no nos dicen mucho sobre los demás prisioneros, de modo que al final nos queda la sensación de haber presenciado apenas un acto en una obra mucho más extensa.

Lo que sí trasluce en las entrevistas es que las divisiones y disputas políticas y partidistas (más que ideológicas) se trasladaron a Madidi. Los entrevistados lamentan la incapacidad de ponerse todos de acuerdo en algo, no necesariamente en la fuga, pero en la misma convivencia durante el confinamiento. Los grupos políticos y regionales se estancan en sus posiciones haciendo imposible que “todas las manos” trabajen juntas en pos de un objetivo común. Eso dice mucho de la pobreza de la militancia política boliviana. Queda claro, a pesar de la buena intención militante del autor del libro, que la fuga no fue un acto heroico porque dejó librados a su suerte a quienes no participaron en ella.

Este 3 de noviembre se cumplen 51 años de la fuga de Madidi. A la “Granja Agrícola de Alto Madidi” fueron a parar todo tipo de presos, desde militantes del ELN o del PCML, hasta personas que no tenían actividad política, pero le habían caído mal a algún prepotente funcionario de la dictadura de Banzer.

Álvaro Barros Lemez, el “Búho”, nació en Montevideo el 6 de diciembre de 1945 y murió el 24 de septiembre de 2004.