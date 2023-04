Tras la muerte de María Kodama el mundo editorial vuelve a recordar a Borges y sobre todo, la vida que tuvo junto a Kodama, pero ante todo, se piensa en los últimos problemas alrededor de la gestión de la obra de Borges. Los juicios, los derechos de autor, las demandas, las ediciones y las regalías. Desde la lejanía, Borges todavía nos recuerda que la literatura es un sistema que no está compuesto por solamente como un objeto de creación estética, es también un objeto que se comercializa en el mercado, es un artefacto que mueve emociones porque está compuesto de imaginación y sutiles combinaciones entre realidad y ficción. Pero también participa de un debate que no se circunscribe solamente al tiempo presente en el que el libro fue publicado, sino que va hacia atrás y encuentra a sus precursores y luego se mueve hacia adelante, para darles forma y origen. No a sus precursores, pero sí posibilita la aparición de sus contemporáneos.

Y es sobre estos últimos aspectos que es mejor escribir en estos momentos. Dar una explicación de la vida borgeana con Kodama no nos llevaría a nada más que visitar desde la anécdota y el chisme aspectos de una vida notable. Si bien pueden alimentar la obra, en el caso de Borges, como ya fue demostrado por Bioy Cásares hace un tiempo con la publicación de Borges, no está necesariamente por la vida. El autor fue una cosa, y su obra, de alguna manera, otra. Aunque es verdad que el interés se centra el mundo doméstico y en la aparente disparidad de los caracteres entre ambos. Lo cual, en realidad no tiene por qué interesar a los lectores, porque Borges es más grande que sus amores, silencios o miedos.

Kodama, al gestionar la obra, gestionó un juicio que hoy es notable en el campo de la historia de la literatura en Argentina. Inició un juicio a Pablo Katchadjan después de la publicación de su libro El Aleph engordado. Kodama, por intermedio de sus abogados, introdujo la demanda vía derechos de autor aduciendo que Katchadjan había realizado plagio del texto de Borges. Lo que en realidad hizo Katchadjan fue engordar el texto, darle 50 páginas más. Es decir, que logró identificar el movimiento borgeano y lo desactiva para dar a la literatura, lo que Borges siempre reconoció que debía devolverle: el juego, la interpretación, la posibilidad de reescritura y su conexión con la tradición.

Borges, se sabe, es el maestro de la sustracción. Hace de lo mínimo su mundo compuesto. Y este movimiento es una acción meditada de escritura porque coloca en el silencio y en lo no dicho, la verdad de la literatura que él práctica. Desde entonces, muchas escuelas literarias hacen eco de aquel llamado y crean una indicativa regla que dice que para escribir hay que dejar vacíos, silencios, ambigüedades. Pero Borges no es cualquiera y no se puede asumir como tarea de taller de escritura creativa, así que el resultado que se gesta no es tan sano ni tan importante como el ejemplo que se intenta emular.

Sin embargo, el otro factor Borges es aquel que persigue Katchadjan con cada uno de sus libros. Devolver a la literatura su estructura lúdica e intertextual. Los que escriben saben que por más menores que sean, sus libros dialogan con una tradición que ellos inventan para así, establecer conexiones entre ellos y sus creaciones.

Al mismo tiempo, organizan el material literario desde el reconocimiento de que, tal como Borges señaló, sólo existen cinco temas sobre los cuales la humanidad viene escribiendo desde su nacimiento. Entonces, los escritores sólo hacen nuevas uniones entre esos temas, pero añaden su tiempo histórico y su punto de vista. Eso es lo nuevo. Por ello la literatura se sigue publicando y escribiendo.

Katchadjan organiza el movimiento para dar nueva vigencia al texto borgeano. Establece que el texto borgeano goza de la belleza de lo mínimo y que esa belleza habilita incursionar hacia el terreno de lo mayor. Engordar el texto es como decir que allá donde hay un estilo, también puede surgir otro. De un autor nace otro. Y de una manera de ver la literatura se haya su ramificación. Engordar el texto no es usurparlo y usarlo a favor. Es más bien subrayarlo para remarcar su importancia y mostrar su valía, y los lugares a los que aún puede llevar.

Al final, los juzgados dieron la razón a Katchadjan, pero el tema flota todavía en el escenario de la literatura que no se entiende como consumo ni como que el libro también participa de los bienes materiales que asisten a una compra-venta. Pero también la repercusión de El Aleph engordado dio como consecuencia pensar los límites de la verdadera literatura y resultó que la literatura de verdad, no tiene límites. Todo puede entrar en ella y de todo, la literatura se puede nutrir.

Y aquí es necesario agregar que decir literatura no es casual, porque no se trata solamente del cuento, la poesía, el ensayo o la novela –que no practicó sino como traductor–, sino que se trata del mismo sentido que le damos a lo literario como fenómeno social y estético.

Con lo cual, volvemos al principio. No se puede hablar de Borges sin quitarse un poco la solemnidad, ni pensar en que Borges fue el primero que llamó la atención sobre los límites y la imperturbable risa que habitaba en sus libros.

Él fue el primero que dio pistas sobre el modo en que deberían ser leídos sus propios libros y lo que se hace entonces es seguir esa pista para entenderlo y entender cómo funciona esa máquina de narrar que establece libro a libro. Conectando tradiciones y diversificando los géneros. Así, en este tiempo, en el que la literatura de consumo, se hace más notable y la ficción literaria parece estar reducida a un nicho, no está demás, recordar el legado borgeano. La buena literatura sólo necesita para existir tres cosas: un escritor, un lector y un libro que se no caiga de las manos porque en ese libro se resume la historia de su estirpe.