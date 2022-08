Una cosa llevó a la otra

Al Papa pop no le gusta manifestarse contra las violencias selectivas, a gente humilde, a personas indefensas, a las más maltratadas, a las desposeídas, a las desamparadas. Al Papa pop le gusta el champán y los uniformes verdes en varias tonalidades, le gusta la aceituna verde y la come en toda clase de presentaciones. Rellena, con charretera, con dispositivo como el de las granadas, en salsa roja, con tendencia al rojo sangre.

Al Papa pop le gusta el filósofo pop. El filósofo pop es el que escribe sobre la vida en las sociedades, sobre el capitalismo, sobre el consumo, sobre la individualidad, sobre la fama, sobre las reinvindicaciones del bien sobre el mal o viceversa. Todo esto, a partir de y poniendo como un severo ejemplo una película que no ha leído.

Al filósofo pop le gusta el modernismo estanco y el acomodamiento Prog. El acomodamiento Prog es la tendencia de los últimos digamos que 20 años, desde cuando confiadas personas pensantes y críticas se creyeron la ficción de seres políticamente emergentes, enarbolando justicia e igualdad, prometiendo el respeto extendido a las instituciones, a la tierra, al agua, al aire, a los animales, a las plantas, a las ideas de la otredad, a las arcas del Estado, a los bolsillos de la ciudadanía, a los traseros de las gentes, a las espaldas cuando se van, a los pechos cuando vienen, a los imposibilitados de caminar, a los que no ven, a las cientos de personas que no oyen, a las que piensan a duras penas, a las que lloran sin motivo y a las que lloran en cualquier opa película que hace llorar.

A quienes escuchaban a Serrat y a Sandro, a quienes creían indefectiblemente en el amor, a quienes siguen pensando que vivir tiene algún sentido si es para el otro (el otro, la idea y la necesidad de la existencia de otra individualidad con quien interactuar y construir narrativa), respeto a las edificaciones, a la arquitectura, a los medios, a la palabra escrita, a las calles, a los votantes. Pero no. En poco tiempo se acabó la ficción y fue siempre eso, respeto a nada, solo ficción, impostura, disfraz, abuso de la confianza de la gente crédula y empobrecida. A los Prog les fascina la plata. Viven por y para la plata. No es difícil reconocerlos, están siempre deambulando por los vericuetos de los edificios y los adefesios del Estado, están siempre escuchando las zalamerías hechas por sus iguales, a otros seres que ostentan pequeños, medianos y grandes poderes.

El portero alaba al conductor oficial, éste al mensajero, el mensajero a la secretaria, la secretaria al subdirector, el subdirector al director y este al viceministro, el viceministro al asesor del ministro y el asesor al ministro, el ministro al diputado y así, hasta llegar al primer empleado público de la nación, que admira al líder de las bombas y al de los tíos fusilados y a otro más, que se comía a sus enemigos, con aceitunas verdes, en el África ardiente.

Al policía del edificio principal del Estado central centralista centrífugo, le gusta un automotor retirado delicadamente de su país de origen sin permiso de sus dueños. Le gusta que no tenga placas y que el motor suene fuerte y grave, para amedrentar a ilusos transeúntes exentos de automotores. Le gusta que tenga, el automotor, vidrios con filtro negro, pegado, no original. Total, tendrá permiso sin pedir permiso pero a un sujeto de la sociedad civil, que no tiene plata para cambiarlos, lo van a perseguir y acusar de cualquier cosa.

Al policía le gusta acusar de cualquier cosa y también la gusta la funcionaria nueva. A la funcionaria nueva le gusta la plata y el Papa pop y el filósofo pop y el irrespeto y el abuso y el licenciado del piso 11 que se hace decir doctor porque le gustan los doctores con vientre potencialmente prominente y rojizo.