“Son –más o menos– simpáticas las realidades superpuestas, ‘encontradas’ y nuevas...”. Y en esa sobreposición de escenarios es complaciente encontrar una inédita y rara entrevista de Hilda Mundy. El texto que me ocupa y que comentaré en esta ocasión tiene 53 años de antigüedad. El contenido pertenece a una conversación efectuada entre el entrevistador Jaime Requena Gutiérrez y las interrogadas Silvia Mercedes Ávila (hija y poeta) e Hilda (mamá y escritora).

En el momento que se realiza la entrevista la autora de Pirotecnia tiene 57 años y su hija 28. La transcripción del encuentro se localiza en el ejemplar N° 14, de la Revista Diplomática e Internacional. Homenaje a Bolivia, de agosto de 1969. El artículo se publica con el título de “Entrevista con Silvia Mercedes Ávila” y es parte de la sección Arte y Cultura. Deseo hablar de esta interviú como si fuera un relato novelesco, matizando el tópico de maternidad y arraigo. Noto que esta plática está compuesta por dos partes: en la primera, aflora la experiencia de la maternidad, y en la segunda se aborda la separación de la madre de la hija (exmatriación).

En el primer segmento, Requena Gutiérrez, jefe de redacción de la revista, edifica un contexto oportuno y familiar para la charla. Empieza expresando una rápida semblanza de Silvia e Hilda: “Es una mujer joven. 28 años. Vive en Montevideo, de donde es su esposo, Saúl Descoins. Acompañando a Hilda, su madre, Mercedes, que permaneció cuatro meses, volvió al país y aquí permaneció poco tiempo (...) Para saber de sus inquietudes y conocer lo que hace en Montevideo, además, naturalmente de su quehacer hogareño, visité a esta amiga, siempre cordial y sonriente. Tuvimos una breve conversación, matizada por las acotaciones de Hilda Mundy y algunas reminiscencias de las cosas de ayer”.

Este croquis revela el instinto maternal de Hilda y es un hecho notorio que el entrevistador corrobora esta realidad: “Silvia Mercedes Ávila es una poetisa que ha producido poemas elogiados por la crítica extranjera y nacional. Desde muy joven, alentada por su madre y por Antonio Ávila Jiménez, el celebrado poeta, autor de varios libros”. Cabe distinguir que el preámbulo devela el fuerte sentimiento maternal y paternal que ostenta Silvia, aunque su padre ya no esté vivo para estas fechas. Mundy, aparte de ser vista como escritora, es retratada como madre. Así las cosas, la visita fuera del país de la madre a la hija pondera este afecto solícito. Este amor fraterno se dilata y se transfiere a la imagen del vientre materno.

La expresión vientre puede colegirse como la matriz que procrea. Y Mundy asume ese rol de madre responsablemente por su hija. Esta situación maternal podría haber desequilibrado el rol de escritora y por eso (supuestamente) se entendería que no haya publicado una segunda obra en vida. Mas, sobre la mujer escritora no recae el peso abrumador de ser mamá, al contrario, el influjo creativo se diferiría a su hija y esta imagen me parece sublime y pertinente para entender la procreación artística femenina.

Luego, Requena consulta a Silvia sobre sus actividades en Montevideo. Ella responde que se desempeña como jefa de redacción del Boletín Pedagógico, Educacional y de Artes Visuales de Montevideo. Comenta que está fascinada con la producción de crítica literaria, poética de toda tendencia y artes plásticas en este medio editorial. Además, le resulta doblemente agradable su estancia fuera de su entorno porque está al lado de su esposo. Él es musicólogo e investigador en la Facultad de Humanidades de esa ciudad y sus trabajos se plasman en “musicología para monografías”.

Hilda Mundy aporta su punto de vista maternal sobre Saúl: “Efectúa el acopio de música latinoamericana desde su origen, sea esta, sacra, festiva, patriótica, etcétera. Es una labor ardua y amplísima”. Se da por sentado, en este relato, las buenas relaciones de la madre con sus dos hijos, porque expresa conocimiento y preocupación por su progenie. No oculta el gozo de ser madre. No voy a abundar más en este apartado y subrayaré que en esta primera parte de la charla se expone otra expectativa de esta mujer, la de ser una buena madre.

El segundo momento de la conversación promueve que Silvia cuente que le gusta mucho Montevideo. Seguidamente, el reportero consulta directamente a Mundy: “JRG –Y usted Hilda, ¿se trasplantará también?, ¿se irá a vivir a Uruguay?

Hilda –Me encanta Montevideo, pero permaneceré en Bolivia. Recuerdo a propósito la sentenciosa afirmación de Antonio en torno a estos cambios de vida y de residencia. Decía: ‘un árbol viejo no se trasplanta...’. Viviré en una soledad con saudades...”

La madre debe alejarse de la hija. Exmatriación. Para este fin sentencia una voz premonitoria desde una cita del esposo: “Un árbol viejo no se trasplanta”. Locución que afirma el empeño de no salir del territorio nacional. Es el arraigo telúrico que la aprisiona celosamente (Silvia Mercedes Ávila). Más allá de ello, la madre ansía, en el fondo, que la hija proyecte su propio hogar. Esta decisión de apartarse de la hija la asumirá con “una soledad en saudades”. Saudade (vocablo portugués) entendido como sentir un vacío producto de la distancia de la persona amada. En efecto, Hilda resigna acompañar a Silvia físicamente afuera, pero sabe que siempre vivirá en su recuerdo. La saudade es una sensación que le duele, empero implica felicidad, tal que para la madre es la presencia de la hija en la ausencia.

Así pues, en esta parte final del comentario, es placentero leer textos nuevos donde aparece la voz de Hilda Mundy. Mujer que tiene verdaderas experiencias de toma de conciencia proyectadas desde la escritura y lo maternal. Escritora y madre. Esta entrevista muestra su actividad creadora en dos ámbitos femeninos distintos. Por eso, en otra contestación reconoce sabiamente como madre que a su hija: “El período de adaptación de Mercedes ha debido ser muy duro. Su juventud, el ambiente absolutamente diferente y en fin, un cambio tan radical en todo, ha debido inhibirla en principio de seguir con su actividad creadora”.