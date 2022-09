Hay libros extensos y complejos que al final no dicen nada. Hay otros mucho más breves que no hay que leerlos de un tirón, sino que hay que leerlos y releerlos, de a un cuento o un capítulo, y, como la caja de chocolates finos, dejarlos a un lado cada noche para poder disfrutar mejor de su sabor. Esta es la primera impresión que tuve del libro Ustedes brillan en lo oscuro de Liliana Colanzi, ganadora del premio Ribera del Duero 2022.

Este compendio de seis relatos profundiza sobre lo invisible que eventualmente nos lleva hacia la destrucción como naturaleza y como seres humanos. Si nos referimos a lo invisible (aunque sí perceptible), no se trata de algo fantástico, espectral o sobrenatural. Se trata de aquello que es profundamente real, y que sin embargo sus consecuencias en el ser humano no son notadas hasta que es demasiado tarde: estamos hablando de la radioactividad, el tiempo, el electromagnetismo, las creencias. Algunos de estos elementos son absolutamente comprobables por la ciencia y otros, claramente, no.

En estos seis relatos, la amenaza de lo invisible está presente en todo momento y es un personaje más. En el primer cuento, La cueva, vemos la historia de un espacio geográfico, una cueva, en diferentes momentos de la historia, ya sea desde la prehistoria donde aún no llegamos a contar los años, hasta un contexto futurista donde los seres pueden viajar en el tiempo. En este cuento, son los personajes que atraviesan el tiempo y el espacio, y no al revés. El tiempo, lo invisible, es aquello que irá moldeando la historia de los personajes (animales/humanos, vegetales y minerales).

Es ese espacio y su respectiva evolución geográfica, histórica y biológica a través del tiempo que forja diferentes historias, pero, que también nos hace dar cuenta de cuán insignificantes somos los seres humanos, cuánta historia hay en un solo lugar y nosotros somos un pequeño acontecer, cuánto puede suceder en millones de años sin la presencia humana.

En otros cuentos, como Atomito y Ustedes brillan en lo oscuro, lo invisible es mucho más peligroso, la radioactividad, pero eso es algo que sólo sabemos nosotros como lectores y no lo saben los personajes. Para nosotros como lectores y lectoras, la presencia de la radioactividad es la bomba bajo la mesa que no sabemos cuándo va a estallar; para los personajes, es lo omnipresente representado por una linda caricatura institucional, es aquel brillito que nos llevará a la muerte. La radioactividad es el personaje que no habla, que no siente, que no se ve en su rango de mortalidad, pero que está presente y nos dice.

En ese estado, la radioactividad nos interpela como lectores y se ríe de nosotros cuando sólo podemos indagar en la fatalidad de los personajes.

Finalmente, el otro ente invisible que aparece son las creencias de las personas, y cómo estas atraviesan la vida de los personajes. Por un lado, puede ser la búsqueda de identidad de algunas protagonistas, como ocurre en La deuda y Los ojos más verdes, y cómo esta búsqueda elabora imaginarios sobre el origen de una familia en particular. En estos cuentos se profundiza en una necesidad de entender de quién y de dónde vienen estas protagonistas, pero, a la vez, existe una necesidad de borramiento de sí mismas para poder resaltar sus orígenes, esos progenitores que se escaparon para no volver más.

De igual manera, la creencia es importante en El camino angosto, donde una comunidad religiosa tiene prohibida (sobre todo a las mujeres) la salida al exterior, a la ciudad, a lo desconocido. ¿Qué es entonces la barrera de lo invisible que nos limita? ¿Es la creencia o el electromagnetismo? Me parece interesante que este cuento estos dos elementos son comparables, y, sin embargo, somos nosotros como seres humanos que colocamos estas barreras.

Este es un libro donde reina la polifonía. En todos los cuentos entendemos un poco de cada de uno de los personajes y los ponemos en paralelismo. Las diferentes voces y situaciones nos dan a entender que existen diferentes tiempos, donde lo visible y lo invisible que nos rodean se van desarrollando sobreponiéndose entre sí. Las diferentes perspectivas sobre el tiempo y la historia convergen entre los protagonistas, y, la maravilla de este libro es que, si bien son tiempos muy diferentes, sincronizan perfectamente. El timing lo es todo y Liliana Colanzi lo aplica increíblemente bien.

Ustedes brillan en lo oscuro es un libro que debe leerse con calma, cada oración dice mucho y todo encaja donde debe estar. Los personajes y las situaciones se encuentran exactamente donde se deben encontrar, y el tema transversal está siempre presente y sólo uno lo puede encontrar siendo muy atento, sintiendo todo, sin ni siquiera mirar. En este libro donde lo invisible está presente en todo momento, donde todo está oscuro a plena luz del día, lo más importante es revelarse en sus propias contradicciones, como lo hacen estos personajes. Lo esencial es brillar.