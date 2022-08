Me sentí tentado a escribir este texto con un título más emocionante, algo que interpele al lector como el famoso libro Warisata mía (1984) de Carlos Salazar Mostajo. Sin embargo, ningún título que pudiera ponerle estaría a la altura de la gran epopeya que fue Warisata. Por eso decidí nombrar este artículo Warisata a secas, sé que no es correcto, porque pareciera que pretendo resumir todo lo que significó esta gesta en un texto demasiado breve; estas líneas tiene un fin más humilde, pretenden poner en relieve una conmemoración muy importante que pretendía rendir un homenaje a la escuela-ayllu.

Durante el gobierno de Germán Busch y por medio de un DS del 20 de julio de 1937 se declaró al 2 de agosto como el Día del Indio “en homenaje a la fundación del primer Núcleo de Educación Indígena y Campesina en la República. En dicho día se realizarán en los diferentes núcleos escolares indígenas, concentraciones de aborígenes, exposición y feria de productos, manufacturas nacionales y concursos folklóricos y otros actos que tienden, a elevar el nivel social, moral y cultural de las masas autóctonas” (DS 1937). Efectivamente, por medio de ese DS el presidente Busch homenajeaba a la fundación de la primera escuela indígena en la población de Warisata el 2 de agosto de 1931. Habían pasado seis años y el aporte ya era tan visible que el Estado, más allá de la posición política de su gobernante, decidió homenajear ese acto fundacional instaurando una conmemoración.

El decreto describe a los protagonistas de la gesta educacional indígena como: indios, indígenas, aborígenes, folklóricos y masa autóctona, deja ver las múltiples palabras que se utilizaban en esa época para diferenciarse de los indígenas. Así, la población que se describe a sí misma como “blanca-mestiza” podía distanciarse de la población indígena. Aunque este reconocimiento es un logro porque, finalmente, es el Estado el que reconoce a su población “aborigen”, “autóctona” e “india” como parte de la nación. Este reconocimiento, como diría Hommi Bhabha, no solo suma, sino altera el resultado e inscribe a la población marginada en el propio origen de la nación. Desde este reconocimiento los indios son parte de la nación y ya no un “problema” que debería solucionarse a cualquier costo como pretendían los liberales y republicanos de la época. Pienso que el gran aporte de Warisata radica precisamente en ese reconocimiento fundacional que se logró a ese acto humilde: un proyecto educativo para el indio.

Curiosamente, mucho antes el gobierno liberal y su proyecto educativo habían fundado el año de 1915 la Escuela Normal Rural de Umala y el año 1916 otra normal en Colomi. Sin embargo, la presión latifundista obligó a cerrar esos emprendimientos liberales apenas se los había puesto en funcionamiento. Quizá por eso, en la memoria larga, incluso en la corta, no se recuerda esta primera acción educativa y, en cambio, persiste la memoria de Warisata. Proyecto pedagógico que se prolongó por apenas diez años y marcó a fuego su recuerdo.

Warisata se fundó en un momento conflictivo para la nación, su época fue la antesala del conflicto bélico en el Chaco, posteriormente con el liberalismo decaído, una nueva generación, la del Chaco, comenzaba a emerger y posicionarse frente a una elite conservadora. Los gestores de la escuela indigenal aprovecharon el impulso estatal que discursivamente ofrecía la incluso con afanes electorales. Por otro lado, la capacidad de ver la realidad e interpretarla hizo que Elizardo Pérez y Avelino Siñani se planteen la fundación de la escuela indígenal en el espacio de la comunidad y no en los pueblos urbanizados. Sin duda esa decisión fue la que dio el horizonte político a su proyecto, porque articularon la actividad de la escuela a la lógica comunitaria.

Su proyecto pedagógico se planteaba una educación integral que fomentaba la formación intelectual al tiempo que buscaba incidir en la producción y volver autosostenible a la escuela. Así se comenzó a nombra la Escuela-Ayllu que se apoyaba en las tradiciones y costumbres de los aimaras y quechuas haciendo uso de un sistema de organización colectiva con el afán de lograr una transformación histórica. De esa manera, la dirección de la Escuela no estuvo plenamente a cargo de las autoridades escolares estatales, sino los responsables fueron los integrantes del Parlamento de Amautas, es decir era un conjunto de representantes de la comunidad que formaban comisiones de alumnos, maestros y comunarios que deliberaban para planificar mejor las acciones de la escuela.

Es decir, en la Escuela-Ayllu hubo un gobierno autónomo y su crecimiento y éxito dependía de esa voluntad colectiva. Ese modo de integrar a la comunidad, más las ventajas de la educación y un proyecto autónomo, logró que el modelo se extienda por todo el altiplano y llegue a los valles y al mismo trópico. Ivette Mejía, una experta en el tema, describe la existencia de, por lo menos, 16 núcleos educativos a lo largo del país. Efectivamente, Warisata había logrado, exponencialmente, que su modelo se replique en todo nuestro territorio. Para un proyecto que tenía un escaso presupuesto y era asediado permanentemente por la elite latifundista de su época, este crecimiento revelaba una profunda ansia de conocimiento, los deseos de inclusión, pero sobre todo el anhelo de conservar la identidad cultural de todos los protagonistas de esta gesta.

Lamentablemente, quizá por lo revolucionario del proyecto, quizá porque nuestra élite política no estaba lista para tanta democracia, quizá porque esa autonomía no gustaba a la sociedad semifeudal representada en la sociedad rural boliviana (algo así como el sindicato de latifundistas) fue que se decidió, arbitraria y autoritariamente, suprimir la Escuela-Ayllu. No solo se le quitó el magro presupuesto que había alcanzado a tener, sino que se obligó a cerrar y se prohibió que la gente asista voluntariamente al proyecto. Es muy triste leer cómo se describe la desmantelación de sus instalaciones e incluso la persecución de estudiantes, maestros y autoridades. Hacia 1941 de Warisata ya solo quedaba el recuerdo.

Pero Warisata permaneció en la memoria nacional, así el Nacionalismo Revolucionario decidió firmar la Ley de Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953 en Ucureña. Se trata de una Ley que pretendía devolver las tierras, aunque ahora individualmente, a los indígenas; para el lenguaje del nacionalismo revolucionario pasaron a ser campesinos. El 26 de junio del año 2011, el gobierno del MAS decretó por Ley que el 2 de agosto se conmemore el Día Nacional de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. Más allá de estos absurdos intentos de borrar la memoria, la utilización de la fecha demuestra la importancia simbólica y de acción que tuvo Warisata.

Se demuestra que la memoria larga es más fuerte que los intentos de apropiarse de una gesta educativa sin igual en el mundo. Es que Warisata seguirá ofreciéndonos un tema de la historia educativa continental del que todo boliviano debe sentirse orgulloso.