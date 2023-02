Una señora opina que la película esa es una basura de una hora y media y que las gentes que opinan que la película en cuestión es una maravillosa obra, son pues parte de una masa de alienados ignorantes idiotizados comidos atrapados por el monstruo del consumo. De esta manera, la susodicha se separa de esa masa convirtiéndose en una persona especial, elegida, inteligente, poseedora de todas las verdades del universo, dueña de la última palabra, incuestionable, definitiva.

Así una opinóloga de las redes hace gala de una actitud creciente a través de la cual personas se encargan de invalidar a otras personas, de invalidar otras ideas que no son otra cosa que opiniones diferentes. No hay forma más efectiva en estos días, para hacer sentir mal a otra persona, que hacer o que dude de su propio pensamiento o que tema expresarse por temor. Eso es, miedo, miedo a la sociedad, miedo a equivocarse, miedo a no tener aceptación, miedo al rechazo.

Pero también, miedo a la incorrección, que es el temor novedoso a no ser parte de las nuevas agendas, de las cancelaciones, de las cuotas inclusivas, de los discursos de las gentes buenas contra las gentes malas. Todo dividido en dos, todo en medio de la forma “si no eres esto, debes ser lo otro”. Idea que por cierto en la psicología seguramente se la toma como el pensamiento de un cerebro bastante limitado.

Con los mismos ingredientes se puede hacer distintos platos. Con los mismos. Una receta establece determinadas normas, como deje cocer durante veinte minutos, agregue luego el ají diluido, o tueste primero el ají o en una olla aparte, deje cociendo la papa, o ponga la papa en la misma olla y así. Instrucciones, pasos a seguir, reglas, normas, para hacer cosas distintas con los mismos ingredientes. Como se hace con las músicas, mismos parámetros, reglas distintas, estilos diferentes. Se hace con la pintura, con el cine, con la literatura, en fin, con las ideas y con los artefactos creados por los sapiens.

Y siguiendo las reglas, se repiten modelos pero claro, las reglas pueden romperse, no fueron nunca una cerca con electricidad ni un foso con cocodrilos ni un muro de Berlín. Hasta este ha caído. Las reglas cambian y cuando cambian, hay tremendas rupturas. Cambian los estilos, cambian las formas, cambian las instituciones, se derrumban los regímenes, se acaban los imperios. Las revoluciones violentas han dado paso a las revoluciones silentes y veloces como la tecnología y por supuesto quienes no se adapten y además de ello se resistan a cambiar las reglas, serán devorados por nuevas formas de relacionarse con el entorno, con el conocimiento, con la creación, con las innovaciones, con lo disruptivo, con las nuevas relaciones con el tiempo.

Lo que se solía hacer, intelectualmente, en varias horas, ahora es posible mandarlo a hacer en unos segundos. Va a tener que cambiar la educación, va a cambiar la forma de hacer canciones y de escribir un cuento. Va a cambiar el uso del tiempo libre que por ahora no es libre de ninguna manera. Es una pausa entre producir y producir. Es solamente un tiempo improductivo. Va a haber un tiempo de hacer nada, tan necesario como la respiración y la observación de un horizonte lilaceo que está allá, al fondo, haciendo exactamente nada, nada más que asombrar por su inmediata belleza efímera. Cuando las cosas estén cambiando y sean notorias, las opiniones tajantes, definitivas, aleccionadoras y definitivas, van a ser como unos antiguos y malos chistes. A lo mejor se vuelva a asentar, como en algunos siglos atrás, el pensamiento crítico, la duda y todos, todos los mayores respetos a la otredad.