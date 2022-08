Yonaguni, de Rodrigo Villegas

La nueva y primera novela de Rodrigo Villegas, Yonaguni (Editorial, 3600), es una experiencia que transita exaltada por un tramo en la vida de su protagonista –Raúl–, que está dividido por tres circunstancias. La primera de ellas, la relación con su madre; la segunda, un amor oculto y, por tanto, imposible de superar y nombrar, que se vive desde la distancia y, finalmente, su propia búsqueda que va desde el cuidado de las mascotas hasta la música y las lecturas que realiza con el afán, no tan pretencioso de convertirse en poeta.

Hay un dejo experimental en la novela que no tiene que ver con el lenguaje, pero sí con su estructura. Yonaguni se sostiene a partir de la primera voz del singular, una voz que se convierte en una guía de lo que vendrá; y, sobre todo, de lo que pasó.

Esa voz, es por supuesto la de Raúl, quien aprovecha sus horas libres para escribir una suerte de diario, que es justamente lo que leemos en el libro, pero como es una escritura que remite a un mundo propio, sus momentos están condensados en la brevedad y en la autoironía que añade una frescura importante a esta novela, que también juega con el registro poético al colocar dentro de la misma secuencia de acontecimientos, los poemas que Raúl, va leyendo y escribiendo.

Hay que decir que la labor de la ficción al tratar tres ámbitos existenciales tan distintos, deja espacios en blanco que tensan la narración. Sin duda, el tratamiento del amor que Raúl siente por Anahí (la otra protagonista, junto con Gonzalo, mejor amigo de Raúl y novio de Anahí) es débil bajo la fuerza que Raúl imprime a la hora de contar sus aficiones musicales o los juegos de video que encara de tanto en tanto.

En ese sentido, la relación con la madre es la más lograda. Es sutil y melancólica, aunque hay una cubierta triste en sus movimientos. Las labores de casa, la ausencia, la despreocupación y el fantasma del padre muerto que, sin desearlo, hereda los libros al hijo que desea convertirse en poeta, pero es adicto al reguetón.

Raúl se nos presenta como un ser complejo, que a momentos logra ser una cámara de ecos de lecturas y en otros, una persona de carne y hueso, con sus pliegues y contrapliegues que hacen ver sus claroscuros. Y es quizá por ello que no funciona el triángulo más o menos amoroso, porque la pasión que demuestra por Anahí está fraguada por un razonamiento verbal que no invoca más pasión que el platónico. Y por ello resulta comprensible que el objeto de sus deseos y preocupaciones sean las mascotas. Después de todo, anuncia Raúl, muy al comienzo de Yonaguni que desea ser poeta y vivir en cierto ámbito de la soledad para poder crear.

Hay una tensión dramática que se debe más a los libros que apunta y a la glosa que hace de ciertas novelas, que no perjudica el desenvolvimiento de la vida misma; porque podría sucederle lo mismo, casi sin la necesidad de leer aquellos libros. La poesía tiene su significado en la búsqueda de una expresión que intenta comunicarle algo al padre. Un padre que falleció hacía ya mucho y del que él necesita saber. La poesía, en ese sentido, es su puente de comunicación.

Es interesante que una novela de formación y evolución de un personaje tenga como referencia objetos culturales tan distintos, pero que a través de la brevedad con que se abordan no sean experiencias vitales complejas, sino sólo repertorios casi discursivos que ponen color a una vida que está siempre a punto de descubrirse y estallar.

Yonaguni es un ejercicio de exploración que invoca la juventud como territorio mítico, y enarbola signos de una época tecnológica y mediática que introduce no solo un contexto, sino una sensibilidad frente a la realidad. Y, aun así, la novela parecería que necesita de mayor aire y espacio para cumplirse como historia que convoque y genere resonancias más allá de la identificación generacional.

Después de todo, narrar un tiempo perdido no es fácil y el foco de atención debe calibrarse para que los materiales narrativos no se dispersen en una trama que tiene distintas aristas que se comunican espasmódicamente. Las novelas de formación suelen ser artefactos por definición inconclusos e imperfectos, pero que tienen un centro invisible que las hace sólidas en el tiempo porque no están dispuestas a mirarse en el ombligo todo el tiempo. Una novela de formación es un recorte en la realidad para que desde ese sitio se conozca a totalidad. Así, Yonaguni, es el recorte, pero no logra convocar la totalidad porque su afán parece ser la enumeración. Narrar por acumulación y no por fabulación.

Sin embargo, como primera novela posee la virtud de la rapidez, de la inmediatez del tiempo y de lo fragmentado. Todas estas cualidades se sostienen porque hay cierta emoción del narrador al hablar del fútbol, la música, los juegos de video y el deseo de convertirse en poeta.

Esas acciones que son tanto mentales como físicas, implican que nuestro personaje podría tener un devenir poético en una siguiente entrega, o si no fuese así, traduciríamos su existencia a un eco que alguna vez sentimos y del que alguna vez fuimos parte: la ingenua creencia de que el arte nos salvará, nos comunicará con el pasado y nos ayudará a entender aquello que anida en nuestro interior y que, en la juventud, no atinamos a dar nombre definido.