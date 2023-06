El artista plástico y caricaturista de Página Siete Abel Bellido Córdova (Abecor) ganó el premio al “Coraje en la Caricatura”, otorgado por la organización Cartoonists Rights, en Washington, Estados Unidos, en reconocimiento a su trabajo como dibujante de opinión.

“Es un premio al valor. Hace mucho tiempo que entregan este premio; esto se ha vuelto viral en otros países, especialmente en que estamos en un momento negativo en lo que es la defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa. En muchos lugares del mundo asesinan a caricaturistas, y en mi caso son constantes las amenazas de muerte hace varios años. Eso les llamó la atención, que yo siga dibujando pese a las amenazas de muerte y también contra mi familia. Es preocupante”, comentó Abecor a este medio.

Para este artista de la sátira, este premio significa fortalecer su trabajo como periodista y caricaturista. “Significa que no estamos solos porque esta organización agrupa a todos. A veces no te das cuenta, pero es preocupante. Muchos me preguntan por qué lo sigo haciendo. Me siento reforzado y no me siento solo”, añadió el viñetista.

El premio Robert Russel Courage in Cartooning le fue entregado en el Club Nacional de Periodismo, la tarde del 22 de mayo de la presente gestión.

Cada año, CRNI otorga su Premio Coraje en Caricaturas Editoriales a un dibujante que se encuentra en gran peligro o ha demostrado un valor excepcional en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión o ambos.

“CRNI creó el premio para llamar la atención del público y de los medios sobre las peligrosas circunstancias de estos valientes individuos, y para generar presión internacional sobre quienes amenazan su libertad de expresión y sus derechos humanos. En 2019 se le cambió el nombre al fundador y director, el doctor Robert Russell”, informa el organismo en su sitio web.

La organización indicó que “Abecor es el caricaturista número 40 que es reconocido con este premio; el último fue el nicaragüense Pedro X. Molina en 2019”.

Bellido conversó con sus colegas en Estados Unidos durante un foro. “Hablé con varios caricaturistas en un foro en Estados Unidos; estaba Pedro Xavier Molina, de Nicaragua, y muchos otros. Hay que tomar decisiones en torno a lo que uno hace, ¿qué tan seguros estamos? Analizamos esta situación, que hace pensar”.

CRNI publicó que “las caricaturas diarias de Abecor son claras en su intención y valientes, apuntando a los problemas sociales y a las personas poderosas en igual medida. El Gobierno de Bolivia a menudo es criticado por organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión”.

Desde hace años, el caricaturista de Página Siete fue blanco de amenazas en mensajes publicados en las redes sociales, por su labor como dibujante. Sin embargo, esto le valió numerosos premios de periodismo nacional.

Los responsables del premio añaden que “no es de extrañar que las caricaturas de Abecor sean tan populares y sus publicaciones en las principales plataformas sociales dan testimonio de su impacto. Eso, sin duda, es lo que ha provocado las amenazas en los últmos años”.

El dibujante declaró a los organizadores del premio que “he recibido críticas tanto buenas como malas, pero nunca pensé que esto llegaría a tales extremos. Si antes podía caminar tranquilamente por las calles, ahora voy con temor”, contó.

Agregó que “el Gobierno da lugar a las ‘guerrillas digitales’, cuyo principal objetivo es crear cuentas falsas en las redes sociales, para atacar, insultar, denigrar y amenazar a cualquiera cuyas opiniones difieran de la política del Gobierno”.

Durante su estadía en Estados Unidos, Abecor fue invitado de honor en un panel de discusión especial organizado por la Biblioteca del Congreso, en el que se aboraron temas como la libertad de expresión, entre otros.