Actor español es acusado de envenenar y matar a su tía política para quedarse con su herencia

Isabel murió en junio de 2021. Tenía 85 años y falleció en la casa de su sobrina Arancha Palomino y del actor Luis Lorenzo, su pareja. Palomino y su marido enviaron el cuerpo de Isabel desde a Asturias, en el norte, donde Isabel vivía de forma habitual. Con sus restos, un certificado donde se registraba que la muerte se había producido por causas naturales. Isabel era una mujer mayor, con un diagnóstico de demencia y otras enfermedades propias de la edad. Nada anormal.

Un año después, sin embargo, la Guardia Civil detuvo a Lorenzo y Palomino por el presunto homicidio de Isabel. En concreto, por envenenamiento, presuntamente para quedarse con su herencia.

La historia comienza en marzo de 2021. Entonces la pareja invita a la anciana, con residencia habitual en Asturias (norte de España), a pasar unos días en su casa de Rivas Vacia, Madrid. Sin noticias de ella durante algún tiempo, José, hermano de Isabel, la llama por teléfono. Estaba preocupado, pero no consigue hablar con ella. Eran el actor y su mujer quienes respondían, quienes le impedían contactar con su hermana.

Pasaban los días e Isabel no regresaba a su casa en Asturias. José decidió acudir a la Guardia Civil y presentar una denuncia por la desaparición de su hermana. Dos agentes acudieron a la casa del actor y su mujer, llamaron al timbre y les abrieron. En el umbral de la puerta, Lorenzo les confirmó que Isabel estaba allí, que no había desaparecido, que estaba bien, que no había ningún problema.