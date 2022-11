Adele, Beyoncé y Bad Bunny competirán por el Grammy a mejor álbum del año

Beyoncé (“Renaissance”), Adele (“30”), Bad Bunny (“Un Verano Sin Ti”) y Harry Styles (“Harry´s House”), entre otros, competirán en la categoría a mejor álbum del año en la 65ª edición de los premios Grammy, que se entregarán en Los Ángeles el próximo 5 de febrero.

El grupo sueco ABBA (“Voyage”), la rapera Mary J. Blige (“Good Morning Gorgeous”), la compositora Brandi Carlile (“In These Silent Days”), la banda británica Coldplay (“Music of the Spheres”), Kendrick Lamar (“Mr. Morale & The Big Steppers”) y Lizzo (“Special”) son el resto de elegidos por la Academia de la Grabación de EE.UU. para disputarse el gramófono en este apartado.