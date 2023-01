Ahora puedes ser una Shakira en TikTok: el filtro de Sessións #53 ya es tendencia

Curiosamente el filtro no fue diseñado por la red social como tal, sino por el creador de contenidos Yisus Saavedra, quien anteriormente ya elaboró otro tipo de filtros que fueron solicitados por sus seguidores.

En la canción Sessions #53, se observa a Shakira en un set de grabación, en frente de un micrófono y de pronto se la observa como un dibujo a lápiz.

El filtro creado por Yisus Saavedra ofrece estas imágenes, por lo que cientos de usuarios, entre hombres y mujeres, ya optaron por aplicarla y vivir la experiencia, sin embargo, no a todos les favorece, pues en algunos casos deforma la imagen del rostro, no obstante esto no fue un impedimento para que los usuarios suban sus videos.

“Me siento una diva”, refería Shivi, una de las usuarias mientras imitaba en el canto y baile a la colombiana Shakira.