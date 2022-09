Al ritmo del cuarteto, Los Brother’s le dedican una canción al “sullu humano”

El grupo Los Brother’s comenzó con la promoción de su nuevo sencillo musical dedicado al “sullu humano”, una canción en ritmo de cuarteto y que hace alusión a la denuncia registrada en agosto, cuando un hombre aseguró que lo quisieron ofrendar a la Pachamama.

“Se viene muy pronto, lo nuevo de Los Brother’s”, se lee en la página de Facebook Crhis Esperanza Los Brother’s.

En el video promocional se observa a un hombre que sale de la tierra y que luego denuncia ante los medios que lo quisieron usar de “sullu” (ofrenda).

“Es que yo estaba compartiendo con mi amigo y me ha querido matar, por eso me ha enterrado, no recuerdo mucho, pero sí sentía que me botaban tierra y tierra”, dice el actor del videoclip.