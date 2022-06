Albertina arrasa en la Feicobol, Cochabamba la recibe con abrazos, tarjetas y selfis

Albertina Sacaca, la famosa tiktoker chuquisaqueña, se hizo presente en la versión 38 de la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol) y arrasó con el público presente que se aglomeró y formó filas para abrazarla, entregarle tarjetas y sacarse selfies con ella.

“Muchas gracias de verdad a toda la gente que está aquí, ay no sé me siento Shakira, no mentira broma es, gracias de verdad”, expresó ella en su presentación en el stand de Laboratorios Praxis Bolivia.

Con su carisma y el humor que la caracteriza, Albertina supera los más de 4,3 millones de seguidores en Tik Tok.