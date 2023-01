Albertina le cumple el sueño a su madre: la construcción de su casa

La influencer boliviana Albertina Sacaca cumplió la promesa que le hizo a su madre y le construyó una casa. A pesar de que aún le faltan puertas, ventanas y obra fina, Albertina se mostró orgullosa por el fruto de su trabajo y esfuerzo, no sólo como generadora de contenidos para redes, sino de otras labores que realiza como la venta de ensalada de frutas, chicha y otros.

“Ha sido un proceso largo y difícil donde pensaba que no iba a poder, donde lloraba a veces cuando ya no podía, pero esa promesa que le he prometido a mi mamá es lo que me ha mantenido fuerte, de pie, para seguir luchando por ese sueño que tenemos (...) así empezó este sueño hermoso con un puñado de coca”, contó Albertina en un video emotivo.