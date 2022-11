Alcos S. A., la empresa que empodera a las mujeres

Los productos emblemáticos de Alcos son el citado, Curadil, además de Alcoderm, para la piel; Curadil, para la deshidratación, un suero oral saborizado, y destaca su gama de completa de vitaminas, Vivex.

“En el pasado hemos exportado maca orgánica a Alemania y Canadá, y hemos desarrollado muchos productos. Hoy estamos a punto de estrenar nuestra nueva planta en El Alto, en una superficie de 20.000 metros cuadrados. Hemos crecido y estamos asociándonos con una empresa argentina con la que vamos a realizar una serie de actividades de productos que no hay en el país”, explica Liendo.

En la línea de la igualdad, el 65% de la planta de trabajadores de la empresa corresponde a mujeres. “Nuestra actividad es de calidad, lo que hace muy bien la mujer. Nuestra gerente general es mujer; las gerentes de áreas y las gerencias técnicas; la gerencia de mantenimiento está a cargo de una mujer; la gerencia de control de calidad, la subgerente también es mujer. Nosotros empoderamos, respetamos y admiramos a la mujer, porque como funcionaria es excelente”, resalta el ejecutivo.

Alberto Liendo se hizo desde abajo; viene de una familia de recursos limitados y llegó a fundar, junto con su hermano que falleció hace seis años, estos laboratorios.

“Busqué una beca en la UMSA, estudiar era la única esperanza y llegué a ser uno de los mejores alumnos. Siempre tuve la inquietud de hacer más, fui dirigente universitario, presidente de la facultad. Logré graduarme como bioquímico farmacéutico, pero me decepcioné porque no había fuentes de trabajo y tuve que trabajar de visitador médico porque no había otra opción. A ese trabajo le puse toda el alma y estuve nueve años en tres compañías, dos americanas y una alemana. Esas tres multinacionales me dieron una enseñanza muy interesante en ventas, cómo se debe vender”, narra.

Cuenta que luego de esos nueve años se planteó no seguir siendo un empleado y decidió independizarse.

“Sentí que tenía las herramientas, aunque no tenía el dinero, pero pudo más la fuerza y la decisión y hoy soy el fundador y presidente de este grupo Alcos”, afirma el entrevistado.