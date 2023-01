Algunas cintas nominadas al Óscar se pueden ver en Netflix y en cines

Algunas de las películas nominadas al Óscar ya se las puede disfrutar en la plataforma Netflix o en algunas salas de La Paz.

La comunicadora Isabel Navia, que hace una seguimiento permanente a las novedades cinematográficas que se estrenan, señala que por ejemplo “Top Gun Maverick”, de Joseph Kosinski, nominada a mejor película, por ahora sólo está disponible en el mercado de DVD.

“Ellas hablan”, de Sarah Polley, una de las cintas más esperadas en Bolivia, no está disponible en el país ni siquiera en DVD y tampoco se conoce si alguna de las salas cinematográficas pondrá en cartelera el filme.

“Todo en todas partes al mismo tiempo”, de Dan Kwan y Daniel Sheinert, está disponible en DVD y para alquilar en la plataforma Apple Tv. “Los espíritus de la Isla”, de Martin McDonagh, se estrenará en el Multicine el próximo 2 de febrero.

Asimismo, “Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund, anuncia su difusión en Mubi para los siguientes días. Mientras que “Los Fabelman”, de Steven Spielberg, se estrena hoy tanto en el Multicine como también en el Cine Center.

“Sin novedad en el frente”, de Edward Berger, se encuentra disponible en Netflix. “Avatar”, de James Cameron, está en la cartelera del Multicine y también del Cine Center.

Por otra parte, “Elvis”, de Baz Luhrmann, se encuentra disponible en la plataforma HBO Max. “Tár”, de Todd Field, anuncia su estreno en el Multicine para el 23 de febrero.

“Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, se estrenó hace un par de meses en las salas en La Paz, pero su difusión duró unos días. Ahora se la puede encontrar en Prime Video. “Elvis” estuvo en la cartelera de los cines.

A tomar en cuenta

AFP reportó algunos detalles a tener en cuenta antes de la entrega de los Óscar, el 12 de marzo en Hollywood:

Ninguna mujer fue nominada al Óscar a mejor director este año, una ausencia que rápidamente provocó expresiones de rabia y denuncias de sexismo en las redes sociales.

El tema ha generado críticas a lo largo de los años. Hasta hace dos años, la estadounidense Kathryn Bigelow había sido la única mujer en ganar el máximo premio de dirección de Hollywood, que recibió en 2010 por “Vivir al límite” (“En tierra hostil”, en España).

Este año, sin embargo, los votantes ignoraron a fuertes candidatas, como Sarah Polley (“Ellas hablan”) y Gina Prince-Bythewood (“La mujer rey”), ante lo cual la revista Variety propuso la tal vez inevitable etiqueta #OscarsSoMale (OscarsTanMasculinos).

Una de las nominaciones más sorprendentes fue para Andrea Riseborough por “To Leslie”, una pequeña película independiente sobre una madre soltera de Texas que lucha contra el alcoholismo y que gana la lotería, pero rápidamente despilfarra su fortuna. Si bien su actuación ha sido muy elogiada, muy pocas personas han visto la película: ha recaudado solo 27.322 dólares en total, según BoxOfficeMojo.

Pocos dudaban de que el drama semiautobiográfico de Spielberg “Los Fabelman” iba a obtener una nominación a mejor actor de reparto por la interpretación de Paul Dano, quien recibió muchos aplausos por encarnar al padre del director.

Pero, en cambio, los votantes de la Academia optaron por Judd Hirsch, de 87 años, quien se ve en la película menos de 10 minutos. Hirsch interpreta a un tío abuelo cascarrabias y muy excéntrico que aparece inesperadamente para ofrecer un consejo a un joven Spielberg sobre cómo cumplir sus sueños de hacer cine.

Ninguna categoría está más repleta de estrellas que la de mejor canción original, que incluye a Lady Gaga, Rihanna y David Byrne. Gaga cantó “Hold My Hand” en “Top Gun: Maverick”, Rihanna interpretó “Lift Me Up” en la secuela de superhéroes “Pantera negra: Wakanda por siempre” y el líder de Talking Heads, Byrne, entonó “This is a life” en “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Los contendientes en esta categoría se completan con “Naatu Naatu” de M.M. Keeravaani, para “RRR”, y “Applause” de Diane Warren, para el filme “Tell it like a woman”.

Con esta, Warren suma 14 nominaciones a la mejor canción original, que nunca ganó, aunque recibió un premio honorario en 2022 por su carrera como compositora, que incluye “I Don’t Want to Miss a Thing”, de Aerosmith.