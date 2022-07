Anabel Angus llora al contar el trato que recibía en Unitoons; la productora niega acusaciones

“Tenían una productora que me decía -le voy a decir a la doméstica de mi casa que te preste ropa, porque no tienes cómo vestirte-, yo no tenía para comprarme ropa ni mis papás tenían (dinero) para comprarme ropa”, contó la presentadora al portal Actitud.bo

En el programa Divinas y Famosas, Angus contó algunos pasajes de su vida y de cómo llegó a estar en la pantalla chica, que principalmente dijo que fue por el impulso y los consejos de su padre, y la autoestima que tenía para alcanzar sus metas.

Sin embargo, dijo que también tuvo momentos en los que se sintió mal por el trato recibido en el que fue su primer programa de conducción.

“Alguna vez me tocó trabajar con los zapatos rotos y que un hombre me trate muy mal y me diga que no iba a salir así, porque no estaba a la altura. Nunca me avergoncé, pero, sí me hicieron sentir menos”, manifestó llorosa.

El próximo 11 de julio, Angus dirigirá uno de los reality show más conocidos a nivel mundial, cuando se estrene MasterChef Bolivia.

“Soy lo que soy y estoy aquí y no es coincidencia, trabajé para estar aquí. Cuando vos entiendes lo que vales, vos dices -puedo hacer esa entrevista, yo puedo tener ese trabajo, yo puedo ganar eso que he soñado ganar- pero, se trata de que uno comience entendiendo lo importante que es valorarse”, manifestó.