Bad Bunny, Taylor Swift y Anitta encienden los MTV Video Music Awards

Sin embargo, tras las ediciones de 2020 y 2021 interrumpidas por la pandemia, Bad Bunny no se subió al escenario del Prudential Center de Newark porque a esa hora estaba en su propio concierto en el Yankee Stadium en el Bronx de Nueva York, donde el fin de semana atrajo a unos 100.000 fanáticos en el marco de su gira.

"Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", exclamó, usando su verdadero nombre y no su artístico Bad Bunny.

Vestido con un traje de raso rosado y gafas de sol blancas, el cantante de Puerto Rico, la isla caribeña bajo jurisdicción estadounidense, habló en español en un video para "agradecer a Nueva York" y cantar su hit "Titi me pregunto", que suena en las calles neoyorquinas desde hace meses.

Otro astro pop, el inglés Harry Styles también aceptó a distancia y por video su premio al mejor álbum del año por "Harry's House", antes de regresar al show que estaba dando en el mítico Madison Square Garden de Manhattan.

"Muy orgullosa"

Taylor Swift, que llamó la atención en la alfombra roja del Prudential Center con su vestido con cristales, ganó el premio al mejor video musical del año por su clip de diez minutos "All Too Well".

"Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho", dijo la cantante de 32 años, quien decidió volver a grabar sus primeros seis discos para poder controlar ella misma los derechos frente a la industria musical.

"No podríamos haber hecho este cortometraje si no hubiera sido por ustedes, los fanáticos", dijo Swift, multimillonaria y con decenas de millones de seguidores en las redes sociales.