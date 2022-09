Boliviana acusada por estafas en Perú: “Tuve problemas en Bolivia, estuve con detención”

A la pregunta que Chirinos le hace a Rivero: “¿Cuánto me pediste prestado?”, ella contesta “cuarenta mil soles”, a lo que él responde -Y me dijiste que me lo ibas a devolver con tu bono de trabajo verdad. ¿Trabajas o has trabajado en algún lado?”. “Acabo de decir que no estoy trabajando”, respondió la mujer, que presuntamente había asegurado que devolvería el dinero.

Rivero fue acusada por presuntamente estafar a por lo menos dos ciudadanos peruanos, a quienes contactó y enamoró mediante la aplicación Tinder.

En el reportaje publicado por Cuarto Poder de América TV de Perú, Consuelo afirmó que vive en Miraflores, La Paz, en el departamento de “un amigo con el que recién está empezando a salir”, sin embargo, cuando el periodista llega hasta el lugar, le dicen que hace una semana que no la ven y no saben nada de ella.

Supuestamente, la boliviana trabajaba en Perú, pero constantemente debía salir del país porque tenía un jefe “muy exigente”. Sin embargo, en esos escapes ella frecuentaba a nuevas víctimas.

La mujer no sólo estafaba a los hombres que enamoraba sino también a familiares y amigos de ellos, solicitándoles prestamos de dinero, según la investigación.