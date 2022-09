Choque en estado de ebriedad, retención de licencia y negligencia: tiktoker viraliza caso de corrupción tras accidente

El ciudadano y usuario de TikTok Diego Barrios denunció mediante esa red social cómo un joven de 22 años ocasionó un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Chocó con su motocicleta el vehículo que el denunciante tenía parqueado fuera de su casa. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y, pese a toda la evidencia, el caso no fue esclarecido ni el responsable sancionado.

Barrios también contó que al momento de reclamar por la declaración que no le fue tomada dentro de las 24 horas posteriores al accidente, el investigador asignado al caso le dijo que es “nadie” para decirle cómo hacer su trabajo.

En el video “in-justicia boliviana”, Barrios denunció en las redes sociales la cadena de irregularidades de la que fue víctima desde que el motociclista chocó su auto: se llevaron su vehículo, retuvieron su licencia de conducir, no se sancionó al responsable y el caso quedó en la impunidad.

“No recabaron información, a pesar de que había testigos la noche del hecho. A Ismael no lo convocaron a declarar sino hasta 13 días después y porque yo lo solicité a la Fiscalía. Llegó el joven, se presentó y se abstuvo de declarar”, contó Barrios en Red Uno.

“Que el suboficial me diga que yo no soy nadie para decirle cómo o cuándo hacer su trabajo..., según el fiscal, era obligación del suboficial llamar a ambas partes para conciliar, pero qué creen, no lo hizo. En el informe (del hecho de tránsito) se señala que hubo arresto preventivo y nunca hubo tal”, detalló el tiktoker.

Las imágenes del accidente muestran que el motociclista chocó contra el frontal derecho del motorizado de Barrios.

Pese a la culpa del conductor que iba en estado de ebriedad, el vehículo afectado fue remolcado y quedó en poder de la Policía. Además, en la estación policial le dijeron a Barrios que la responsabilidad era “50/50”.