La beniana Ruddy Ruiz Rodríguez fue la ganadora del primer lugar del concurso Emprende Ideas, de la Fundación Samuel Doria Medina. Su delicado estado de salud fue lo que la impulsó a buscar maneras para recuperarse, así sacó adelante el proyecto “Industrialización de la escama de pescado pacú para la extracción de colágeno”, con el que ganó 30.000 bolivianos.

“Esta idea surge por una necesidad, por una enfermedad. Yo estudiaba industrialización de alimentos, nosotros teníamos que presentar un proyecto y justo ahí ganó también. Yo ya había probado el producto, vi los resultados, entonces lo presenté y es lo que empezamos a hacer con la escama de pescado para extraer el colágeno y darles a conocer, mostrarles a nuestro departamento y a Bolivia que el producto es bueno, da resultados”, dijo Ruiz a Página Siete después de recibir el premio.

¿Cómo es el producto?

Este producto nutricional ayuda a combatir la artritis, artrosis, embolia, parálisis y otras enfermedades. Ya está a la venta a nivel nacional y, gracias al dinero ganado como emprendedora, Ruiz podrá ampliar su negocio, mejorar su infraestructura, obtener el registro sanitario y dar empleo a otras personas. Por el momento no tiene distribuidores en los nueve departamentos de Bolivia, pero hace envíos directos tras el pedido al 73918070.

“Me siento feliz, me siento orgullosa y, cuando uno se lo propone, todo se puede”, puntualizó emocionada la ganadora del primer lugar.

El concurso Emprende Ideas se realiza desde hace siete años, con el objetivo de inyectar capital semilla para que emprendimientos bolivianos puedan despegar y/o hacer crecer sus negocios con la compra de maquinaria e insumos, y así dinamizar la economía en el país.

Esta gestión se presentaron 3.583 concursantes, de los cuales 15 fueron los finalistas y recibieron reconocimientos, y nueve de ellos fueron premiados con dinero en efectivo.

El empresario Samuel Doria Medina, el presidente de la fundación que lleva su nombre y la de su padre, dijo que está convencido de que los emprendedores son los agentes de cambio en el siglo XXI.

En ese sentido, exhortó a pensar en trabajar como emprendedor y no como empleado, pues la primera opción permite “ser libre”, pero con responsabilidad, no depender de un sueldo fijo, sino de los ingresos generados por el trabajo y esfuerzo de cada uno y ser capaces de generar empleo.

“Para ser emprendedor, creo yo que se necesitan ciertos valores, primero que todo tiene que ser responsable (...). Segundo valor importante, y valga la redundancia, hay que tener valor de arriesgarse, de salir al mercado con un producto, de poder trabajar. (...) Y, el valor fundamental de los emprendedores es el de la perseverancia, si no, no funciona el emprendimiento, porque se presentan muchas piedras en el camino y, si uno no tiene fe en su emprendimiento, va a tener muchos problemas”, dijo.

Agregó que este concurso, esta gestión, tuvo un crecimiento significativo, por lo que mostró su satisfacción. Indicó que los participantes recibirán apoyo en cuanto a difusión y asesoramiento para sus proyectos.

Los otros galardonados

Los premios fueron otorgados a emprendedores de las distintas regiones del país, oriente, occidente y valles. Es así que el segundo lugar fue para Asiste Bolivia, un servicio de apoyo psicológico por medio de perros entrenados especialmente para acompañar y apoyar a niños con discapacidad y ancianos. Esta iniciativa ganó 20.000 bolivianos.

El tercer lugar se lo llevó un grupo de emprendedores alteños, quienes ofrecen un software adaptado a las necesidades de los pequeños negocios. El proyecto se denomina “Software de Inteligencia de Negocios para pymes”. Ellos usarán el dinero del premio para comprar un servidor que les permita prestar servicios on line.

El cuarto lugar, con 8.000 bolivianos de premio, se lo llevó el proyecto “Kapira Ecoproductos” del departamento de Chuquisaca. El quinto lugar se fue a Beni, con el proyecto “Producción de croquetas de pescado pacú con chivé saborizado”, con un premio de 7.000 bolivianos.

El sexto lugar, con un premio de 5.000 bolivianos, fue para el proyecto EPRUM de Eva Pamela Uzquiano Monzón del departamento de La Paz. En el séptimo peldaño, hubo dos proyectos que se llevaron 4.000 bolivianos cada uno: “Museo de Arte metálico Metal Art Uyuni con base en chatarra (Potosí)” y “Yogufrut Amazónico” del departamento de Pando. Y el octavo lugar fue para un proyecto paceño denominado “Botánika Eco Cosmética”, con un premio de 3.000 bolivianos.

“Les invito a todos los emprendedores que tengan un proyecto a que se presenten al concurso el próximo año, pueden ganar y tener un capital semilla importante para arrancar su proyecto”, concluyó el empresario Samuel Doria Medina.