Con hijos y proyectos diferentes, los RBD ilusionan con un reencuentro

En 2008, el grupo de pop mexicano RBD inició su Gira del Adiós, en medio del llanto y la especulación de sus seguidores. Durante más de una década, los rumores sobre posibles pugnas acechaban a los integrantes, hasta que el fin de semana un abrazo grupal los refutó y despertó la esperanza de que los “rebeldes” vuelvan a colaborar musicalmente.

El evento se desarrolló el domingo, cuando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reunieron en la capital mexicana. Llevaron –además– a sus hijos para que estos conozcan a sus tías y tíos.

No es la primera vez que los integrantes de RBD se reencuentran. Ya en las fiestas de diciembre del 2019, RBD causó furor en las redes sociales por reencontrarse luego de 11 años. En ese tiempo, cada uno emprendió su vida artística y personal en solitario, según reportes de los medios Tiempo Latino, De las Estrellas e Infobae.

Este reciente reencuentro de RBD acabó con las sospechas de una supuesta rivalidad, pues en las últimas semanas se reportó la ausencia de varios integrantes de la boda de Perroni.

En la última reunión, la anfitriona fue Anahí. Cinco de los seis integrantes del grupo celebraron 15 años del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Empezar desde cero, así como las fiestas de fin de año.

Aunque Alfonso Herrera fue el gran ausente, Dulce María asistió y con ello finalizó todo rumor de supuestos problemas internos en la banda. El nombre de cada uno de ellos se ha convertido en tendencia, pero la atención de los fans se la ha robado Manuel, Emiliano y María Paula. Los dos primeros son los hijos de la intérprete de Mía Colucci con Manuel Velasco Coello. La tercera es el retoño de la actriz que dio vida a Roberta Pardo con Paco Álvarez.

Bajo un juego de palabras que hacía referencia al nombre de la banda pop, Anahí compartió cómo jugaban los “RBBS” con la mascota de su casa, causando gran euforia en redes sociales, pues esta es la primera vez que los pequeños se conocen e interactúan, pues la pandemia por el coronavirus impidió reuniones.

Pero quizá lo que más alborotó a los seguidores fue el nacimiento de varios rumores que apuntan a un reencuentro, esta vez musical, en algún momento del siguiente año.

En Médico, los medios especializados reportaron que “posiblemente” dicha reunión se concretaría en una gira nacional (o quizá internacional) y que “muy probablemente” sea en el mes de septiembre, como informó Estilo Musa, entre otros.

Uno de los cuestionados fue Chávez, quien negó que el evento del domingo se tratase de “un preámbulo para un reencuentro en septiembre”. “Claro que lo platicamos (el regreso a los escenarios), es algo que nos emociona a todos. Pero creo que tiempo al tiempo (sic) y será el momento más bonito el más indicado”, dijo el actor y cantante.

Otro de los rumores apuntan a que en septiembre lo que se tendrá es el anuncio de las actividades de reencuentro para una fecha posterior del siguiente año o de 2024.

Mientras tanto, los fans siguen disfrutando de los detalles del encuentro, como el ahora famoso “te amo, tía Mai”, del pequeño Manuel, que se volvió viral en poco tiempo.

Lamentablemente, la ausencia de Alfonso Herrera también imposibilitó que todos los “bebés rebeldes” se conocieran, pues el actor tiene dos varones llamados Daniel y Nicolás, siendo de momento cinco en total los niños que forman parte de dicha generación, al que según grandes especulaciones en la farándula mexicana podrían sumarse más, pues se asegura que Maite Perroni está embarazada y pronto compartirá la noticia.

Los fans escribieron una serie de mensajes en las redes sociales. “Literal, la nueva generación hoy se conoció, al grado de que los papás pasaron a segundo plano y lo más tierno fue ver cómo se conocieron los Colucci con la Pardo”, dijo una seguidora. “Anahí diciéndole a sus hijos que ellos son sus tíos es el gesto de amor más grande que puede haber, así como muestra de que no existe ningún problema como muchos envíos mencionan”, expresó otra fan.

“Emiliano con Dul y Mai es algo que jamás imaginé; ojalá suban más videos de todo lo que pasó porque no me imagino esta reunión con maridos y niños”, dijo una seguidora. “La alegría que hubiera dado si Poncho también hubiera asistido y por lo tanto sus bebés hubieran convivido con los de Any y la princesa de Dul, wow, eso sí que está de locos”, agregó otra fan.

RDB fue creado por Pedro Damián, como parte de la telenovela Rebelde. Se formó el 4 de octubre de 2004 hasta su separación en 2008.

En noviembre de 2004, la banda lanza su álbum debut Rebelde. En septiembre de 2005, sale Nuestro amor, recibiendo su primera nominación en los Grammy Latinos. En 2007, lanzan Empezar desde cero, siendo nominados nuevamente en los Grammy Latinos. En 2008 Para olvidarte de mí. Consiguió múltiples discos de platino y oro, también realizó giras por más de 23 países y cantó en 116 ciudades.