- All Quiet on the Western Front: Esta cinta narra la historia de un joven soldado alemán en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Basada en el mundialmente conocido bestseller homónimo de Erich Maria Remarque.

- RRR: Esta película india, nominada a Mejor película de habla no inglesa, está protagonizada por Komaram Bheem y Alluri Sitarama Raju, quienes se enfrentan contra el gobierno colonial inglés en una batalla de baile.

- The Good Nurse: Sospechando que su colega es el responsable de una serie de misteriosas muertes de pacientes, una enfermera arriesga su propia vida para descubrir la verdad. Un thriller basado en hechos reales.

- Glass Onion, A Knives Out Mystery: En la continuación de “Knives Out”, el detective Benoit Blanc viaja a Grecia para desentrañar un nuevo misterio. Se estrena el 23 de diciembre.