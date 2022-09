Conozca dónde puede ver las principales series ganadoras de los Emmy 2022

- The White Lotus (HBO Max): la comedia dramática , que se centra en un grupo de turistas adinerados en un paradisíaco hotel en Hawái, arrasó con 10 premios, incluyendo mejor miniserie y actriz y actor de reparto que fueron para Jennifer Coolidge y Murray Bartlett, respectivamente. Con un tono satírico, esta propuesta tuvo tal recibimiento del público que HBO ya confirmó una segunda temporada ambientada en Sicilia (Italia) con diferente reparto y trama.

- El juego del calamar (Netflix): la popular serie surcoreana arrasó en seis categorías, entre las que se incluye mejor director (Hwang Dong-hyuk) y actor con Lee Jung-jae, el primero de habla no inglesa en llevarse este galardón.

Otras destacadas

Las series anunciadas como ganadoras este lunes no fueron las únicas reconocidas por los organizadores. Entre otras producciones que fueron galardonadas este año se encuentran:

- RuPaul’s Drag Race (Netflix)

- Queer Eye (Netflix)

- Love On The Spectrum U.S. (Netflix)

- Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls (Amazon Prime)

- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

- A Black Lady Sketch Show (HBO Max)

- Jerrod Carmichael: Rothaniel (HBO Max)

- Arcane (Netflix)

- Love, Death + Robots (Netflix)

- The Gilded Age (HBO Max)

- Savage X Fenty Show Vol. 3 (Amazon Prime)

- 100 Foot Wave (HBO Max)

- The Beatles: Get Back (Disney+)

- George Carlin’s American Dream (HBO Max)

- Lucy And Desi (Amazon Prime)

- Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (Disney+)

- Bridgerton (Netflix)

- Legendary (HBO Max)

- Stranger Things (Netflix)

- Barry (HBO Max)

- Moon Knight (Disney+)

- The Book Of Boba Fett (Disney+)

- We’re Here (HBO Max)