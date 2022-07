Cristian Castro responde a la ola de memes por su colorida apariencia: “Estoy tratando de divertirme”

No obstante, ante los malos comentarios recibidos, el intérprete de éxitos como Por Amarte así, Azul, Lloviendo Estrellas o Vuélveme a Querer rompió el silencio para opinar qué es lo que piensa respecto a todas las burlas hechas por parte del público.

Fue durante una entrevista para el programa Telenoche donde reveló que autorizó utilizar ese tipo de looks, ya que buscaba reinventarse en el ámbito televisivo.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, remarcó.

Los mejores memes de Cristian Castro

En cuanto a los memes, Cristian destacó que toma todos los comentarios de la mejor manera, pues sabe que las decisiones que ha tomado son arriesgadas. Sin embargo, destacó que está contento con el rumbo que está tomando su carrera artística.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, apuntó.