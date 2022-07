De vender en la calle a ser la tiktoker más influyente del país, Albertina aconseja “no ponerse límites”

“Era callada, me hacían mucho bullying, me jalaban el cabello y tuve que rebelarme, no me gustaba que hablen de mi familia, estoy en contra del bullying”, afirmó.

“Era una de las mejores, siempre sacaba medallas de oro y de plata, y a mi mamá no le gustaba que vaya porque me decía ‘nadie te apoya, tú tienes pagar tus gastos extras’, pero el centro me daba para el alojamiento y viajé a Tarija, Cochabamba, Beni. Pero ha llegado un punto en que me han cortado, cuando estaba para vencer récords, quería seguir, pero imposible, no tenía para pagar”, lamentó la tiktoker.

“Todos piensan que entras a la universidad, te gradúas y tienes un trabajo seguro y si no haces eso, está mal”, reflexionó.

Esto la llevó a postular a la Escuela Normal, para ser maestra de Educación Física, pero terminó inscrita en Villa Serrano, distante a cinco horas de la ciudad. No estaba segura de pasar las pruebas de ingreso, por lo que no se preocupó, ya que en el fondo no quería separarse de su familia.

Al final encontró su nombre en la lista de los aprobados, pues quedó entre los 20 mejores de 400 postulantes. Tuvo que irse. Hoy continúa sus estudios.

TikTok

Cuando estaba en el último curso de colegio, Albertina sintió la necesidad de regalarle una cocina a su mamá, pues la que tenían era ya muy vieja, y tardaba mucho en cocinar los alimentos.

“Mi hermano veía la serie de Pablo Escobar y me hace ver una parte que dice: ‘Si en un año no tengo un millón de dólares me pego un tiro en la cabeza’. Entonces decíamos: ‘Si en un año no le regalo una cocina a mi mamá, me voy a lanzar de aquí’”, recordó entre risas.

Así encontró un video en el que se enteró cuánto ganaba un youtuber, Entonces pensó que ella también podía hacerlo, sin embargo, le dio miedo, pero no se detuvo.

“Hice tres videos que nadie los veía”, contó. Desalentada dejó de producirlos, hasta que este año, en carnavales, decidió mostrar las costumbres y tradiciones de su querido Norte Potosí, lo que provocó la reacción de extranjeros, lo que la impulsó a seguir.

“Hay gente de otros países, que se interesan por la cultura boliviana, nosotros no la valoramos, pero ellos mueren por tener la cultura que tenemos. Qué bonito lo que tocan. Lo que cantan. Tu vestimenta, Albertina, amo tu cultura, gracias a vos me traslado hasta Bolivia. Me decían”, manifestó.

Esto la incentivo a seguir, hasta que hizo el video de cómo preparar refresco de pito de cebada, y en un día llegó a los 50.000 suscriptores.

“En mi inocencia no sabía qué pasaba, pero luego me enteré del doble sentido que tenía”, afirmó ruborizada.

Hoy es una de las creadoras de contenido más vistas del país, y con su carisma, sencillez y humildad se ganó el aprecio y cariño de la gente.