El oso Paddington, convertido en símbolo de los homenajes a Isabel II

A continuación, golpeaban juntos con una cucharilla sus tazas de té al ritmo de los tambores que empezaban a tocar "We Will Rock You" de Queen en directo ante el Palacio de Buckingham.

El video se volvió viral y quedó en la memoria colectiva como uno de los pocos momentos divertidos de un jubileo con tono de despedida.

"Este video era genial. Mostraba su sentido del humor, que sabía conectar con la gente, con los niños en este caso", explica Sarah Fowles, que espera depositar su Paddington ante la verja del palacio.