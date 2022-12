En un principio no se supo a quién iba dirigida la frase de Messi, que se emitió en vivo por la televisión argentina. Pronto se supo que se la dijo al 19 de Países Bajos. Wout Weghorst explicó, después del partido por cuartos de final, lo que pasó: “Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”.

El argentino pudo haber rechazado su saludo por un golpe que recibió en las costillas del delantero neerlandés en una disputa de pelota. Cuando se recompuso, lo señaló como si le dijera que no se iba a olvidar de ese topetazo que interpretó desleal. Recientemente, Weghorst volvió a hablar de lo sucedido y recordó ese encontronazo: “Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho”, explicó en charla con la televisión turca. Y agregó al respecto, incluyendo una broma: “Uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él pero no fue muy claro. Al menos ahora se ha aprendido mi nombre”.