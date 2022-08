El secreto pedestre de doña Clemencia: varios años de largas caminatas para llevar a la escuela a sus hijos

“Fuimos juntos, porque creyó que no iba a llegar. Mi esposo se quedó en la casa, de donde salí a las 6.00 con rumbo hacia Padcaya. Me animé a participar porque dijeron que están inscribiendo tanto a las personas mayores como a los jóvenes para que corran. Nada es difícil para el que quiere. La gente me apoyaba mucho y me decían que siga adelante”, contó.

Tras su participación, se convirtió en la atleta de pollera, tiene 58 años y es de la comunidad El Saire, en Padcaya. Se animó a participar cuando vio que hicieron la convocatoria en el municipio y no había restricción. Su hijo Leandro Arce fue quien la inscribió y hasta acompañó en la carrera, porque creía que, por su edad, no iba a llegar a la meta.

Ante la consulta si ya había participado en una carrera anterior, indicó que no, que era la primera vez. Reiteró que tiene esa habilidad ya que desde niña camina bastante y tiene la resistencia por el trabajo que hace en el campo

Mencionó que vive desde hace 30 años en la población de El Saire, junto a su esposo, con quien se dedican a la agricultura y ganadería. No pudo estudiar en la escuela, por eso confiesa que no sabe leer, pero dijo, que eso no fue impedimento para hacer que sus dos hijos estudien y salgan profesionales.

“Mi hijo es profesor y mi hija es auditora, vive en Cochabamba. Yo no estudié, no fui a la escuela, no sé leer, por eso hice estudiar a mis hijos. La educación viene desde la casa, me gustaría que dejen el celular y que jueguen el trompo o las bolillas, antes todo era sano”, expresó.

Ante la consulta si volverá a participar al siguiente año, contestó que si Dios se lo permite, lo seguirá haciendo.

El domingo, con pollera, ojotas y un sombrero en la mano, la tarijeña Clemencia Cruz ganó la carrera pedestre 15K en la categoría Damas Máster B. Corrió el tramo de 15 kilómetros acompañada por su hijo.