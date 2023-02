Entre polémica y lágrimas, el director y vocalista del grupo de cumbia Sabor Sabor, Wilson Morales, anunció que deja la música para dedicarse a la crianza de sus hijos. El músico hizo el anuncio en un directo realizado el viernes en TikTok.

“Yo me voy a retirar porque todo tiene un principio y tiene un final, me voy a retirar para dedicarme y velar por el crecimiento de mis hijos, creo he cumplido mis metas y yo sé que mis hijos lo van a lograr ese sueño que tengo de que nuestra cumbia boliviana sea conocida en toda Latinoamérica”, anunció con la voz entrecortada.