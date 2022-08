Escucha el audio que puso en aprietos a Yarita Lizeth al despedir a uno de sus músicos

En las redes sociales circula el audio que generó una avalancha de críticas contra Yarita Lizeth Yanarico Quispe, pues se la escucha en el momento en que despide de su orquesta a uno de sus músicos que, según la cantante, estaba “borracho”, pero que además es un audio grabado antes de la pandemia.

“Te estoy diciendo que te bajes... de verdad, ¿quieres que grite? No quiero verte... No vas a ir, yo sabré a quién llamar para tu reemplazo... Yo no te voy a dejar subir al escenario...”, es lo que se escucha decir a la cantante de música tropical y folklórica peruana.

La artista salió a defenderse y aclaró, primero, que el audio es antiguo y que ya no trabaja con las mismas personas, además detalló todo lo ocurrido aquel día. También dio cuenta de cómo es trabajar cada día con sus músicos y las complicaciones que tuvo a lo largo de los años.