Ana Bárbara se presentará con sus mejores éxitos en Cochabamba el 28 de enero. Un día después, estará cantando en la ciudad La Paz.

“Cuento los días para tu llegada a Cochabamba, muero por verte una vez más en mi Llajta”, es el comentario de Jime Daza, una de las fans de la mexicana.

Ana Bárbara es una cantante compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. “Nada”, “La trampa”, “Me asusta pero me gusta”, “Ya no te creo nada”, “No lloraré”, “Cómo me haces falta” y “Quise olvidar” son los sencillos que le valdrían el seudónimo de “la Reina Grupera”.