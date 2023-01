“Tan preciosa persona, ella me llevó en mi vida desde Bolivia, nos conocimos por una aplicación al principio. Pero la verdad ella era tan linda conmigo y yo la enamoré”, dijo Son Yung Lee.

El joven surcoreano afirmó, entusiasmado, que está haciendo “muchos proyectos”, “muchas cosas”, solamente para entregárselas a “Mary”, quien lo habría bloqueado en la plataforma en la que lo conoció, por lo que el joven se encuentra incomunicado con ella.

“Yo no conozco su dirección y no me puedo contactar con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me bloqueó porque su corazón está lastimado, yo no comprendía bien su situación. Pero, Mary, pienso mucho mejor, soy una mejor persona y estando en Bolivia estoy también haciendo mis proyectos. Todo para ti”, aseguró.