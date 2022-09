Eugenio Derbez, tras su accidente: Me han tenido sedado dos semanas y media

Dijo que no pudo estar conectado con el celular y que recién vio sus mensajes hace cinco días, pero que ahora no podrá contestar porque sólo manipula una mano. El intérprete se fracturó el otro brazo en una caída mientras jugaba realidad virtual con su hijo.

“Estoy conmovido, gracias a toda la gente, fans, medios, amistades que han estado pendiente de mi salud, pero, por los dolores tan fuertes que he tenido, me han tenido sedado en las primeras dos semanas y media, estuve prácticamente dormido casi día y noche, sólo me levantaban para comer, por los dolores muy fuertes”, detalló Derbez en un Facebook Live que transmitió el domingo.

“Con una sola mano tardaré meses, así es que, no les voy a contestar, pero sí los veo a todos. Fue un año agitado con mucho trabajo, faltando un día para ya estar en mi casa me pasó esto”, lamentó.

El actor detalló que el día del accidente se puso a jugar con su hijo realidad virtual, en un edificio de unos 100 pisos. El comediante se encontraba en la parte más alta del inmueble cuando tropezó con algo y cayó por las escaleras, pero todo su peso hizo que se lesione el hombro izquierdo.

“El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes en los huesos y 10 pequeñas o algo más y tuvieron que ponerle 20 tornillos para acomodar el brazo y el hombro (...). Me dijeron que la recuperación me tomará entre seis meses y un año, pero bueno”, contó, mientras mostraba una radiografía de todas las fracturas que le detectaron.

Derbez terminó diciendo que le tomará tiempo volver a hacer apariciones públicas, ya que no aguanta los dolores que aún padece y que incluso ahora se volvió sensible, porque llora por todo, algo que antes era “imposible”.