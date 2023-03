“Vengo a hablarles sobre la Inteligencia Artificial (IA), y tengo una mala noticia, no existe tal cosa. Hay un problema con el término ‘inteligencia artificial’, porque nos da la idea de que es inteligencia, pero no lo es. Eso no significa que es mala, solo que no es ‘inteligencia’”, señaló el experto internacional en IA, co-creador de Siri y actual director científico de Renault, Luc Julia, ante la audiencia de estudiantes, periodistas y empresarios, el miércoles por la mañana en el campus de Achocalla de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

De acuerdo con el experto, no existe una IA, existen varias inteligencias que cumplen tareas específicas, como una caja de herramientas, donde cada pieza tiene una función y un propósito, pero ninguna es realmente “inteligente”.

“La IA es una caja de herramientas, pero dentro de ella hay muchísimas cosas útiles, que son muy diferentes entre ellas. En una caja de herramientas voy a tener un desarmador, un martillo, una sierra, voy a tener muchas cosas, eso es precisamente lo que la IA es, muchas herramientas que son muy especializadas.

Sin embargo, señaló que, por ejemplo, en el caso de las IA generadoras de imagen desde texto, estas son, como el nombre lo indica ‘generadoras’, ya que no crean, la creación “descansa en el regazo” del usuario.