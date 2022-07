Fabio Zambrana le sugiere a Albertina que “mande a la m... a los envidiosos”

Zambrana reaccionó en apoyo a la influencer, al asegurar que “para los imbéciles, odiadores, haters o como se llamen, una persona es buena sólo cuando le va mal, y esa misma persona se convierte en mala cuando le empieza a ir bien”.

“Yo sé lo que significa dormir en la calle cuando no tenía dinero, para pagar mi renta, en esa mala época de mi vida yo era el bueno. Desde que me empezó a ir bien en mi vida, con ‘La bomba’, desde que empecé a dar giras por el mundo, muchos imbéciles me criticaron y lo siguen haciendo, me quisieron hacer creer que yo era mala persona, yo simplemente los mandé a la mierda y no permití que destruyan mi felicidad”, contó el vocalista y creador del éxito de Azul Azul.

El fin de semana una persona que contactó a Albertina para hacer una cotización de su trabajo filtró la conversación en la que se establece el cobro de 1.000 dólares por generar contenido para sus redes.

A partir de este hecho las redes sociales se llenaron de comentarios a favor de Albertina, quien en la actualidad es la tiktoker más influyende de Bolivia.