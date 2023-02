“Es la primera vez que me dan flores, la verdad se siente bonito. Y me regalaron unos chocolates. Hoy es un día especial para compartir con tu pareja”, dice Camilo (22), quien sostiene un girasol envuelto en papel. Fue el regalo de Tamara (21), su pareja desde hace ocho meses. Ella sostiene un gigante ramo de rosas rojas con un globo que dice “Te Amo”.

Este 14 de febrero, los girasoles brillaron en los espacios públicos. Ya no sólo las mujeres recibieron su ramo de rosas, sino también los varones, quienes con alegría y con algo de vergüenza, contaron lo felices que se sentían al recibir un regalo de su persona amada.

Otro de los lugares de encuentro es la plaza San Francisco. Allí, algunos chicos miran una y otra vez el reloj que llevan en su muñeca mientras sostienen su girasol amarillo. Al ver las cámaras se alejan. En la ciudad paceña aún existe el recelo por expresar lo que sienten ante un público masivo, y no es de extrañarse, muchos de esos amores suelen durar por más años mientras se mantienen silenciosos, al calor del hogar.

Ese es el caso de Mary (48) y Humberto (54), una amorosa pareja que en dos meses más cumplirá 30 años de matrimonio.

“Me siento feliz, hemos ido a almorzar y he recibido ropa. Como es mi cumpleaños y San Valentín es doble festejo, doble felicidad para mí, me siento más importante porque también es Día del Amor”, dice Humberto, quien además de festejar el día de los enamorados, festeja su cumpleaños. “Ya le he dado su regalo esta mañana, un mañanerito”, dice entre risas Mary.