Grupo de pop coreano BTS anuncia una separación temporal

Nuevo sencillo

La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara “Proof”, un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”.

La discográfica de BTS siguió aumentando sus beneficios durante la pandemia a pesar de que hubo menos conciertos.

El septeto es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos, un hito que consiguieron con “Dynamite”, la primera canción de BTS cantada completamente en inglés.

También son uno de los pocos grupos, desde los Beatles, que han publicado cuatro álbumes que han sido número uno en Estados Unidos en menos de dos años.

BTS, que fue creado en 2013, ha sido nominado dos veces a los Grammy.

El grupo ya se había tomado dos breves pausas anteriormente, en 2019 y 2021 para “recargar las pilas” y “buscar inspiración”.

Recientemente, BTS fue noticia por su visita a la Casa Blanca para entregar un mensaje al presidente Joe Biden sobre la lucha contra el racismo antiasiático.

El grupo también había sido invitado dos veces a hablar ante la ONU, en 2018 y 2021, sobre cambio climático y pandemia de coronavirus.