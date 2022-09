Habló el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira: negó ser estafador y acusó al actor de querer matarlo

Hace varios días, Santiago Alarcón compartió con sus seguidores en redes sociales un video a través del cual manifestó que está siendo acosado y extorsionado, según él, por un joven que desde hace años lo quiere involucrar en una “absurda” situación. “Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, expresó. Posteriormente, el actor antioqueño advirtió que este hombre, quien dice haber sido entregado en adopción hace 30 años y, de acuerdo con su declaración, ser también hijo de una estrella colombiana de la música internacional, le solicitó una millonada.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, agregó Santiago Alarcón.

Las reacciones a lo informado por el protagonista del seriado ‘El man es Germán’ se suscitaron de inmediato y la gran mayoría de opiniones, brindadas por quienes admiran su labor profesional o han compartido a su lado, señalaron que el joven en cuestión tendría problemas de salud mental.

Para contrarrestar las críticas apareció Pedro, el supuesto hijo de Alarcón y Shakira, por medio de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, la cual aprovechó para negar lo dicho por el actor y aclarar las dudas que todo este enredo ha generado, entre esas todo respecto al dinero que pidió. “Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, aseveró incialmente.